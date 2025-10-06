KLK Foundation מחיר היום

מחיר KLK Foundation (KLK) בזמן אמת היום הוא $ 0.4142, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KLK ל USD הוא $ 0.4142 לכל KLK.

KLK Foundation כרגע מדורג במקום #510 לפי שווי שוק של $ 41.42M, עם היצע במחזור של 100.00M KLK. ב‑24 השעות האחרונות, KLK סחר בין $ 0.4048 (נמוך) ל $ 0.425 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.631953236889443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.35187983578947896.

ביצועים לטווח קצר, KLK נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -7.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 263.60K.

KLK Foundation (KLK) מידע שוק

דירוג No.510 שווי שוק $ 41.42M$ 41.42M $ 41.42M נפח (24 שעות) $ 263.60K$ 263.60K $ 263.60K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 414.20M$ 414.20M $ 414.20M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M מקסימום היצע 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 אספקה כוללת 100,000,000 100,000,000 100,000,000 שיעור מחזור 10.00% בלוקצ'יין ציבורי BSC

