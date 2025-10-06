ExchangeDEX+
מחיר KLK Foundation בזמן אמת היום הוא 0.4142 USD.KLK שווי השוק הוא 41,420,000 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר KLK ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

KLK Foundation סֵמֶל

KLK Foundation מְחִיר(KLK)

1 KLK ל USDמחיר חי:

-0.88%1D
USD
KLK Foundation (KLK) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 14:24:17 (UTC+8)

KLK Foundation מחיר היום

מחיר KLK Foundation (KLK) בזמן אמת היום הוא $ 0.4142, עם שינוי של 0.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KLK ל USD הוא $ 0.4142 לכל KLK.

KLK Foundation כרגע מדורג במקום #510 לפי שווי שוק של $ 41.42M, עם היצע במחזור של 100.00M KLK. ב‑24 השעות האחרונות, KLK סחר בין $ 0.4048 (נמוך) ל $ 0.425 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 0.631953236889443, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.35187983578947896.

ביצועים לטווח קצר, KLK נע ב +0.48% בשעה האחרונה ו -7.45% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 263.60K.

KLK Foundation (KLK) מידע שוק

No.510

10.00%

BSC

שווי השוק הנוכחי של KLK Foundation הוא $ 41.42M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 263.60K. ההיצע במחזור של KLK הוא 100.00M, עם היצע כולל של 100000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 414.20M.

KLK Foundation היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+0.48%

-0.88%

-7.45%

-7.45%

KLK Foundation (KLK) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של KLK Foundationהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.003679-0.88%
30 ימים$ -0.0566-12.03%
60 ימים$ -0.0367-8.14%
90 ימים$ -0.065-13.57%
KLK Foundation שינוי מחיר היום

היום,KLK רשם שינוי של $ -0.003679 (-0.88%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

KLK Foundation שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0566 (-12.03%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

KLK Foundation שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KLK ראה שינוי של $ -0.0367 (-8.14%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

KLK Foundation שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.065 (-13.57%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של KLK Foundation (KLK)?

בדוק את KLK Foundation עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור KLK Foundation

KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KLK הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של KLK Foundation עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר KLK Foundation יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור KLK תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על KLK Foundation תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב KLK Foundation

מוכן להתחיל עם KLK Foundation? קניית KLK מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות KLK Foundation. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את KLK Foundation (KLK) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-100.00M אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וKLK Foundationיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות KLK Foundation (KLK) מדריך

מה אפשר לעשות עם KLK Foundation

החזקת KLK Foundation מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של KLK Foundation (KLK) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהKLK Foundation (KLK)

The KLK Foundation is redefining the future of Payfi and digital asset management. Built to serve institutional investors, forward-thinking enterprises, and individuals alike, KLK delivers seamless cross-border payment solutions, secure virtual asset custody, and next-generation financial services across the Web 3.0 ecosystem. KLK stands at the forefront of building a trusted, efficient, and inclusive Web 3.0 financial infrastructure.

KLK Foundation מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של KLK Foundation, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKLK Foundation הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על KLK Foundation

כמה שווה 1 KLK Foundation ב-2030?
אם KLK Foundation תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של KLK Foundation מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
KLK Foundation (KLK) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

