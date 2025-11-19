KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר (USD)

קבל KLK Foundation תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה KLK יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

*כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $0.4122 $0.4122 $0.4122 +0.19% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה KLK Foundation תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, KLK Foundation ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.4122 בשנת 2025. KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, KLK Foundation ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.432810 בשנת 2026. KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של KLK הוא $ 0.454450 עם 10.25% שיעור צמיחה. KLK Foundation (KLK) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של KLK הוא $ 0.477173 עם 15.76% שיעור צמיחה. KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של KLK הוא $ 0.501031 עם 21.55% שיעור צמיחה. KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של KLK הוא $ 0.526083 עם 27.63% שיעור צמיחה. KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של KLK Foundation עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 0.856934. KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של KLK Foundation עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 1.3958.

2026 $ 0.432810 5.00%

2027 $ 0.454450 10.25%

2028 $ 0.477173 15.76%

2029 $ 0.501031 21.55%

2030 $ 0.526083 27.63%

2031 $ 0.552387 34.01%

2032 $ 0.580006 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 0.609007 47.75%

2034 $ 0.639457 55.13%

2035 $ 0.671430 62.89%

2036 $ 0.705001 71.03%

2037 $ 0.740251 79.59%

2038 $ 0.777264 88.56%

2039 $ 0.816127 97.99%

2040 $ 0.856934 107.89% הצג עוד לטווח קצר KLK Foundation תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 0.4122 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 0.412256 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 0.412595 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 0.413893 0.41% KLK Foundation (KLK) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורKLKב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $0.4122 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. KLK Foundation (KLK) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורKLK , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $0.412256 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. KLK Foundation (KLK) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורKLK , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $0.412595 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. KLK Foundation (KLK) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורKLK הוא $0.413893 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית KLK Foundation מחיר נוכחי $ 0.4122$ 0.4122 $ 0.4122 שינוי מחיר (24 שעות) +0.19% שווי שוק $ 41.22M$ 41.22M $ 41.22M אספקת מחזור 100.00M 100.00M 100.00M נפח (24 שעות) $ 296.94K$ 296.94K $ 296.94K נפח (24 שעות) -- המחיר KLK העדכני הוא $ 0.4122. יש לו שינוי של +0.19% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 296.94Kב 24 שעות. בנוסף, KLK יש כמות במעגל של 100.00M ושווי שוק כולל של $ 41.22M. צפה KLK במחיר חי

KLK Foundation מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בKLK Foundationדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלKLK Foundation הוא 0.4122USD. היצע במחזור של KLK Foundation(KLK) הוא 0.00 KLK , מה שמעניק לו שווי שוק של $41.22M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.01% $ -0.006099 $ 0.419 $ 0.4047

7 ימים -0.06% $ -0.027999 $ 0.4445 $ 0.4047

30 ימים -0.10% $ -0.046499 $ 0.5 $ 0.4047 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,KLK Foundation הראה תנועת מחירים של $-0.006099 , המשקפת -0.01% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,KLK Foundation נסחר בשיא של $0.4445 ושפל של $0.4047 . נרשם שינוי במחיר של -0.06% . מגמה אחרונה זו מציגה אתKLK הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,KLK Foundation חווה -0.10% שינוי, המשקף בערך $-0.046499 לערכו. זה מצביע על כך ש KLK עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של KLK Foundation המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה KLK בהיסטוריית המחירים המלאה

איך KLK Foundation (KLK) מודול חיזוי מחיר עובד? KLK Foundation מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של KLKעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךKLK Foundation לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של KLK , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של KLK Foundation. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלKLK . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלKLK כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של KLK Foundation.

מדוע KLK חיזוי מחירים חשוב?

KLK תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

שאלות נפוצות (FAQ): האם KLK כדאי להשקיע עכשיו? על פי התחזיות שלך, KLK ישיג -- ב undefined , מה שהופך אותו לטוקן שכדאי לשקול. מהי תחזית המחיר של KLK בחודש הבא? על פי KLK Foundation (KLK) כלי תחזית המחירים, המחיר KLK הצפוי יגיע ל -- ב undefined . כמה יעלה 1 KLK בשנת 2026? המחיר של 1 KLK Foundation (KLK) היום הוא $0.4122 . על פי מודול התחזית שלעיל, KLK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2026. מהו המחיר החזוי של KLK בשנת 2027? KLK Foundation (KLK) צפוי לראות מדי 0.00% שנה, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KLK עד שנת 2027. מהו מחיר היעד המשוער של KLK בשנת 2028? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KLK Foundation (KLK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2028. מהו מחיר היעד המשוער של KLK בשנת 2029? על פי קלט תחזית המחירים שלך, KLK Foundation (KLK) צפוי לראות 0.00% צמיחה, עם מחיר יעד מוערך של -- בשנת 2029. כמה יעלה 1 KLK בשנת 2030? המחיר של 1 KLK Foundation (KLK) היום הוא $0.4122 . על פי מודול התחזית שלעיל, KLK יעלה ב 0.00% , ויגיע ל -- בשנת 2030. מהי KLK תחזית המחיר בשנת 2040? KLK Foundation (KLK) צפוי לראות 0.00% רווחים שנתיים, ולהגיע למחיר של -- עבור 1 KLK עד שנת 2040. הירשם עכשיו