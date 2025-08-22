עוד על KIMA

Kima Network סֵמֶל

Kima Network מְחִיר(KIMA)

Kima Network (KIMA) טבלת מחירים חיה
Kima Network (KIMA) מידע על מחיר (USD)

Kima Network (KIMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07808. במהלך 24 השעות האחרונות, KIMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07675 לבין שיא של $ 0.07965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.095506932178614, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04643687296747349.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIMA השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Kima Network (KIMA) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Kima Network הוא $ 4.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.48K. ההיצע במחזור של KIMA הוא 58.52M, עם היצע כולל של 210000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.40M.

Kima Network (KIMA) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Kima Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001189-1.50%
30 ימים$ -0.07445-48.82%
60 ימים$ +0.01293+19.84%
90 ימים$ -0.04477-36.45%
Kima Network שינוי מחיר היום

היום,KIMA רשם שינוי של $ -0.001189 (-1.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Kima Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.07445 (-48.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Kima Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KIMA ראה שינוי של $ +0.01293 (+19.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Kima Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04477 (-36.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kima Network (KIMA)?

בדוק את Kima Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kima Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKIMA את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kima Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKima Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kima Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kima Network (KIMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kima Network (KIMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kima Network.

בדוק את Kima Network תחזית המחיר עכשיו‏!

Kima Network (KIMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kima Network (KIMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kima Network (KIMA)

מחפש איך לקנותKima Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kima Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KIMA למטבעות מקומיים

1 Kima Network(KIMA) ל VND
2,054.6752
1 Kima Network(KIMA) ל AUD
A$0.1194624
1 Kima Network(KIMA) ל GBP
0.0577792
1 Kima Network(KIMA) ל EUR
0.066368
1 Kima Network(KIMA) ל USD
$0.07808
1 Kima Network(KIMA) ל MYR
RM0.327936
1 Kima Network(KIMA) ל TRY
3.1997184
1 Kima Network(KIMA) ל JPY
¥11.47776
1 Kima Network(KIMA) ל ARS
ARS$103.14368
1 Kima Network(KIMA) ל RUB
6.3119872
1 Kima Network(KIMA) ל INR
6.835904
1 Kima Network(KIMA) ל IDR
Rp1,259.3546624
1 Kima Network(KIMA) ל KRW
108.4437504
1 Kima Network(KIMA) ל PHP
4.423232
1 Kima Network(KIMA) ל EGP
￡E.3.7860992
1 Kima Network(KIMA) ל BRL
R$0.4239744
1 Kima Network(KIMA) ל CAD
C$0.1077504
1 Kima Network(KIMA) ל BDT
9.4992128
1 Kima Network(KIMA) ל NGN
119.388224
1 Kima Network(KIMA) ל COP
$313.5739648
1 Kima Network(KIMA) ל ZAR
R.1.3710848
1 Kima Network(KIMA) ל UAH
3.236416
1 Kima Network(KIMA) ל VES
Bs10.85312
1 Kima Network(KIMA) ל CLP
$74.9568
1 Kima Network(KIMA) ל PKR
Rs22.1372416
1 Kima Network(KIMA) ל KZT
41.7759232
1 Kima Network(KIMA) ל THB
฿2.5313536
1 Kima Network(KIMA) ל TWD
NT$2.3798784
1 Kima Network(KIMA) ל AED
د.إ0.2865536
1 Kima Network(KIMA) ל CHF
Fr0.062464
1 Kima Network(KIMA) ל HKD
HK$0.6098048
1 Kima Network(KIMA) ל AMD
֏29.8921472
1 Kima Network(KIMA) ל MAD
.د.م0.70272
1 Kima Network(KIMA) ל MXN
$1.4554112
1 Kima Network(KIMA) ל SAR
ريال0.2928
1 Kima Network(KIMA) ל PLN
0.2842112
1 Kima Network(KIMA) ל RON
лв0.3373056
1 Kima Network(KIMA) ל SEK
kr0.7425408
1 Kima Network(KIMA) ל BGN
лв0.1303936
1 Kima Network(KIMA) ל HUF
Ft26.5300224
1 Kima Network(KIMA) ל CZK
1.6381184
1 Kima Network(KIMA) ל KWD
د.ك0.0238144
1 Kima Network(KIMA) ל ILS
0.2631296
1 Kima Network(KIMA) ל AOA
Kz71.1753856
1 Kima Network(KIMA) ל BHD
.د.ب0.02943616
1 Kima Network(KIMA) ל BMD
$0.07808
1 Kima Network(KIMA) ל DKK
kr0.4981504
1 Kima Network(KIMA) ל HNL
L2.0441344
1 Kima Network(KIMA) ל MUR
3.5635712
1 Kima Network(KIMA) ל NAD
$1.3687424
1 Kima Network(KIMA) ל NOK
kr0.7878272
1 Kima Network(KIMA) ל NZD
$0.132736
1 Kima Network(KIMA) ל PAB
B/.0.07808
1 Kima Network(KIMA) ל PGK
K0.3294976
1 Kima Network(KIMA) ל QAR
ر.ق0.2834304
1 Kima Network(KIMA) ל RSD
дин.7.8220544

Kima Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kima Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKima Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kima Network

כמה שווה Kima Network (KIMA) היום?
החי KIMAהמחיר ב USD הוא 0.07808 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KIMA ל USD?
המחיר הנוכחי של KIMA ל USD הוא $ 0.07808. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Kima Network?
שווי השוק של KIMA הוא $ 4.57M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KIMA?
ההיצע במחזור של KIMA הוא 58.52M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIMA?
‏‏KIMA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.095506932178614 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIMA?
KIMA ‏‏רשם מחירATL של 0.04643687296747349 USD.
מהו נפח המסחר של KIMA?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIMA הוא $ 161.48K USD.
האם KIMA יעלה השנה?
KIMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Kima Network (KIMA) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

