Kima Network (KIMA) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.07808. במהלך 24 השעות האחרונות, KIMA נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.07675 לבין שיא של $ 0.07965, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KIMAהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.095506932178614, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.04643687296747349.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KIMA השתנה ב +0.47% במהלך השעה האחרונה, -1.50% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.69% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Kima Network (KIMA) מידע שוק
No.1454
$ 4.57M
$ 4.57M
$ 161.48K
$ 161.48K
$ 16.40M
$ 16.40M
58.52M
58.52M
210,000,000
210,000,000
210,000,000
210,000,000
27.86%
ARB
שווי השוק הנוכחי של Kima Network הוא $ 4.57M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 161.48K. ההיצע במחזור של KIMA הוא 58.52M, עם היצע כולל של 210000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 16.40M.
Kima Network (KIMA) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Kima Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.001189
-1.50%
30 ימים
$ -0.07445
-48.82%
60 ימים
$ +0.01293
+19.84%
90 ימים
$ -0.04477
-36.45%
Kima Network שינוי מחיר היום
היום,KIMA רשם שינוי של $ -0.001189 (-1.50%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Kima Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.07445 (-48.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Kima Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KIMA ראה שינוי של $ +0.01293 (+19.84%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Kima Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.04477 (-36.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Kima Network (KIMA)?
Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.
Kima Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Kima Network (KIMA) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kima Network (KIMA) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kima Network.
הבנת הטוקנומיקה של Kima Network (KIMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.