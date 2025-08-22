מה זהKima Network (KIMA)

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

Kima Network (KIMA) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kima Network (KIMA) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KIMA הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kima Network (KIMA)

Kima Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kima Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kima Network כמה שווה Kima Network (KIMA) היום? החי KIMAהמחיר ב USD הוא 0.07808 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי KIMA ל USD? $ 0.07808 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של KIMA ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Kima Network? שווי השוק של KIMA הוא $ 4.57M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KIMA? ההיצע במחזור של KIMA הוא 58.52M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KIMA? ‏‏KIMA השיג מחיר שיא (ATH) של 1.095506932178614 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KIMA? KIMA ‏‏רשם מחירATL של 0.04643687296747349 USD . מהו נפח המסחר של KIMA? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KIMA הוא $ 161.48K USD . האם KIMA יעלה השנה? KIMA ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KIMA תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

Kima Network (KIMA) עדכונים חשובים מהתעשייה

