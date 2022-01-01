Kima Network (KIMA) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Kima Network (KIMA), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Kima Network (KIMA) מידע Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure. אתר רשמי: https://kima.network מסמך לבן: https://docs.kima.finance/kima-whitepaper-1 סייר בלוקים: https://arbiscan.io/token/0x94fcd9c18f99538c0f7c61c5500ca79f0d5c4dab קנה KIMAעכשיו!

Kima Network (KIMA) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Kima Network (KIMA), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 4.07M $ 4.07M $ 4.07M ההיצע הכולל: $ 210.00M $ 210.00M $ 210.00M אספקה במחזור: $ 58.58M $ 58.58M $ 58.58M FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.60M $ 14.60M $ 14.60M שיא כל הזמנים: $ 1.1047 $ 1.1047 $ 1.1047 שפל כל הזמנים: $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 $ 0.04643687296747349 מחיר נוכחי: $ 0.06951 $ 0.06951 $ 0.06951 למידע נוסף על Kima Network (KIMA) מחיר

Kima Network (KIMA) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Kima Network (KIMA) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KIMA אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KIMAהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KIMAטוקניומיקה, חקרו אתKIMAהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Kima Network (KIMA) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KIMAעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KIMA עכשיו את היסטוריית המחירים!

KIMA חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KIMA עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KIMA משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KIMAעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

