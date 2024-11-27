KIMA

Kima is a blockchain-based platform that addresses the growing need for seamless interoperability between Web3 ecosystems and traditional financial systems. The platform provides a universal financial infrastructure that enables smooth and secure transactions across various asset classes, including digital assets, fiat currencies, and securities. Kima’s core mission is to bridge the gap between decentralized finance and legacy financial institutions, making cross-ecosystem transactions, liquidity management, and asset transfers more efficient and secure.

שֵׁםKIMA

דירוגNo.1481

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.51%

אספקת מחזור64,774,735.16753973

מקסימום היצע210,000,000

אספקה כוללת210,000,000

שיעור מחזור0.3084%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1.095506932178614,2024-11-27

המחיר הנמוך ביותר0.04643687296747349,2025-04-09

בלוקצ'יין ציבוריARB

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

KIMA/USDT
Kima Network
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (KIMA)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
