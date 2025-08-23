עוד על KFI

Klever Finance (KFI) טבלת מחירים חיה
Klever Finance (KFI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.706
$ 0.706$ 0.706
24 שעות נמוך
$ 0.7132
$ 0.7132$ 0.7132
גבוה 24 שעות

$ 0.706
$ 0.706$ 0.706

$ 0.7132
$ 0.7132$ 0.7132

$ 206.5141464750186
$ 206.5141464750186$ 206.5141464750186

$ 0.30255480582300115
$ 0.30255480582300115$ 0.30255480582300115

0.00%

-0.22%

+5.18%

+5.18%

Klever Finance (KFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.7097. במהלך 24 השעות האחרונות, KFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.706 לבין שיא של $ 0.7132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 206.5141464750186, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.30255480582300115.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KFI השתנה ב 0.00% במהלך השעה האחרונה, -0.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+5.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Klever Finance (KFI) מידע שוק

No.5370

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 828.42
$ 828.42$ 828.42

$ 14.90M
$ 14.90M$ 14.90M

0.00
0.00 0.00

21,000,000
21,000,000 21,000,000

10,999,000
10,999,000 10,999,000

0.00%

KLV

שווי השוק הנוכחי של Klever Finance הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 828.42. ההיצע במחזור של KFI הוא 0.00, עם היצע כולל של 10999000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 14.90M.

Klever Finance (KFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Klever Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.001636-0.22%
30 ימים$ +0.3027+74.37%
60 ימים$ +0.2779+64.35%
90 ימים$ +0.3409+92.43%
Klever Finance שינוי מחיר היום

היום,KFI רשם שינוי של $ -0.001636 (-0.22%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Klever Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.3027 (+74.37%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Klever Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KFI ראה שינוי של $ +0.2779 (+64.35%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Klever Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.3409 (+92.43%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Klever Finance (KFI)?

בדוק את Klever Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKlever Finance (KFI)

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

Klever Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Klever Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Klever Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKlever Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Klever Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Klever Finance (KFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Klever Finance (KFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Klever Finance.

בדוק את Klever Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Klever Finance (KFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Klever Finance (KFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Klever Finance (KFI)

מחפש איך לקנותKlever Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Klever Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Klever Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Klever Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרKlever Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Klever Finance

כמה שווה Klever Finance (KFI) היום?
החי KFIהמחיר ב USD הוא 0.7097 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KFI ל USD?
המחיר הנוכחי של KFI ל USD הוא $ 0.7097. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Klever Finance?
שווי השוק של KFI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KFI?
ההיצע במחזור של KFI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KFI?
‏‏KFI השיג מחיר שיא (ATH) של 206.5141464750186 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KFI?
KFI ‏‏רשם מחירATL של 0.30255480582300115 USD.
מהו נפח המסחר של KFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KFI הוא $ 828.42 USD.
האם KFI יעלה השנה?
KFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Klever Finance (KFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

