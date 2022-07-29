KFI

Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system.

שֵׁםKFI

דירוגNo.4183

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע21,000,000

אספקה כוללת10,999,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים206.5141464750186,2022-07-29

המחיר הנמוך ביותר0.30255480582300115,2025-04-12

בלוקצ'יין ציבוריKLV

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

