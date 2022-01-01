Klever Finance (KFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Klever Finance (KFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Klever Finance (KFI) מידע Klever Finance is the Klever Blockchain governance token. KFI token holders will have an essential influence and crucial responsibility over the Klever Blockchain's function and have complete control over the apps protocol configuration (such as application fees and functionalities), as well as approval authority over new apps using an on-chain voting system. אתר רשמי: https://klever.org/ מסמך לבן: https://docs.klever.finance/ סייר בלוקים: https://kleverscan.org/asset/KFI קנה KFIעכשיו!

Klever Finance (KFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Klever Finance (KFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 11.00M $ 11.00M $ 11.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 14.43M $ 14.43M $ 14.43M שיא כל הזמנים: $ 2.2 $ 2.2 $ 2.2 שפל כל הזמנים: $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 $ 0.30255480582300115 מחיר נוכחי: $ 0.687 $ 0.687 $ 0.687 למידע נוסף על Klever Finance (KFI) מחיר

Klever Finance (KFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Klever Finance (KFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KFIטוקניומיקה, חקרו אתKFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות KFI מעוניין להוסיף את Klever Finance (KFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת KFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות KFI ב-MEXC עכשיו!

Klever Finance (KFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

KFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

