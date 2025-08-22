Keyboard Cat (KEYCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00449. במהלך 24 השעות האחרונות, KEYCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004369 לבין שיא של $ 0.005234, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEYCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.017867018297411316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000206991672661933.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEYCAT השתנה ב -3.01% במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Keyboard Cat (KEYCAT) מידע שוק
No.601
$ 44.90M
$ 44.90M$ 44.90M
$ 100.29K
$ 100.29K$ 100.29K
$ 44.90M
$ 44.90M$ 44.90M
10.00B
10.00B 10.00B
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000
100.00%
BASE
שווי השוק הנוכחי של Keyboard Cat הוא $ 44.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.29K. ההיצע במחזור של KEYCAT הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.90M.
Keyboard Cat (KEYCAT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Keyboard Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00026082
-5.48%
30 ימים
$ +0.000703
+18.56%
60 ימים
$ +0.00139
+44.83%
90 ימים
$ -0.001239
-21.63%
Keyboard Cat שינוי מחיר היום
היום,KEYCAT רשם שינוי של $ -0.00026082 (-5.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Keyboard Cat שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000703 (+18.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Keyboard Cat שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,KEYCAT ראה שינוי של $ +0.00139 (+44.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Keyboard Cat שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001239 (-21.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Keyboard Cat (KEYCAT)?
Keyboard Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Keyboard Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקKEYCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Keyboard Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKeyboard Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Keyboard Catתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Keyboard Cat (KEYCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Keyboard Cat (KEYCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Keyboard Cat.
הבנת הטוקנומיקה של Keyboard Cat (KEYCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KEYCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Keyboard Cat (KEYCAT)
מחפש איך לקנותKeyboard Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Keyboard Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.