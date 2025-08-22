עוד על KEYCAT

Keyboard Cat סֵמֶל

Keyboard Cat מְחִיר(KEYCAT)

1 KEYCAT ל USDמחיר חי:

$0.00449
$0.00449$0.00449
-5.49%1D
USD
Keyboard Cat (KEYCAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:16:08 (UTC+8)

Keyboard Cat (KEYCAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.004369
$ 0.004369$ 0.004369
24 שעות נמוך
$ 0.005234
$ 0.005234$ 0.005234
גבוה 24 שעות

$ 0.004369
$ 0.004369$ 0.004369

$ 0.005234
$ 0.005234$ 0.005234

$ 0.017867018297411316
$ 0.017867018297411316$ 0.017867018297411316

$ 0.000206991672661933
$ 0.000206991672661933$ 0.000206991672661933

-3.01%

-5.48%

-2.40%

-2.40%

Keyboard Cat (KEYCAT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.00449. במהלך 24 השעות האחרונות, KEYCAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.004369 לבין שיא של $ 0.005234, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. KEYCATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.017867018297411316, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000206991672661933.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, KEYCAT השתנה ב -3.01% במהלך השעה האחרונה, -5.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.40% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Keyboard Cat (KEYCAT) מידע שוק

No.601

$ 44.90M
$ 44.90M$ 44.90M

$ 100.29K
$ 100.29K$ 100.29K

$ 44.90M
$ 44.90M$ 44.90M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

BASE

שווי השוק הנוכחי של Keyboard Cat הוא $ 44.90M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 100.29K. ההיצע במחזור של KEYCAT הוא 10.00B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 44.90M.

Keyboard Cat (KEYCAT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Keyboard Catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00026082-5.48%
30 ימים$ +0.000703+18.56%
60 ימים$ +0.00139+44.83%
90 ימים$ -0.001239-21.63%
Keyboard Cat שינוי מחיר היום

היום,KEYCAT רשם שינוי של $ -0.00026082 (-5.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Keyboard Cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000703 (+18.56%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Keyboard Cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,KEYCAT ראה שינוי של $ +0.00139 (+44.83%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Keyboard Cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001239 (-21.63%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Keyboard Cat (KEYCAT)?

בדוק את Keyboard Cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהKeyboard Cat (KEYCAT)

Keyboard Cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Keyboard Catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקKEYCAT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Keyboard Catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKeyboard Cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Keyboard Catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Keyboard Cat (KEYCAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Keyboard Cat (KEYCAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Keyboard Cat.

בדוק את Keyboard Cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Keyboard Cat (KEYCAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Keyboard Cat (KEYCAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KEYCAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Keyboard Cat (KEYCAT)

מחפש איך לקנותKeyboard Cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Keyboard Catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KEYCAT למטבעות מקומיים

1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל VND
118.15435
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל AUD
A$0.0069146
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל GBP
0.0033226
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל EUR
0.0038165
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל USD
$0.00449
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל MYR
RM0.018858
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל TRY
0.1840002
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל JPY
¥0.66003
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל ARS
ARS$5.93129
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל RUB
0.3622981
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל INR
0.3931444
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל IDR
Rp73.6065456
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל KRW
6.2274504
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל PHP
0.2546279
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל EGP
￡E.0.2177201
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל BRL
R$0.0244256
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל CAD
C$0.0061962
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל BDT
0.5412246
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל NGN
6.8445111
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל COP
$17.96
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל ZAR
R.0.0787546
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל UAH
0.1839104
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל VES
Bs0.6286
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל CLP
$4.30591
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל PKR
Rs1.2626329
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל KZT
2.3920924
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל THB
฿0.1456556
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל TWD
NT$0.1368552
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל AED
د.إ0.0164783
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל CHF
Fr0.003592
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל HKD
HK$0.0350669
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל AMD
֏1.7000936
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל MAD
.د.م0.0402753
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל MXN
$0.0836936
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל SAR
ريال0.0168375
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל PLN
0.0163436
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל RON
лв0.0193968
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל SEK
kr0.0427448
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל BGN
лв0.0074983
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל HUF
Ft1.5271837
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל CZK
0.09429
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל KWD
د.ك0.00136945
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל ILS
0.0151762
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל AOA
Kz4.0929493
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל BHD
.د.ب0.00168824
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל BMD
$0.00449
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל DKK
kr0.0286462
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל HNL
L0.1164257
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל MUR
0.2049236
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל NAD
$0.0784852
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל NOK
kr0.0453939
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל NZD
$0.007633
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל PAB
B/.0.00449
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל PGK
K0.0187682
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל QAR
ر.ق0.0162089
1 Keyboard Cat(KEYCAT) ל RSD
дин.0.4501674

Keyboard Cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Keyboard Cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרKeyboard Cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Keyboard Cat

כמה שווה Keyboard Cat (KEYCAT) היום?
החי KEYCATהמחיר ב USD הוא 0.00449 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי KEYCAT ל USD?
המחיר הנוכחי של KEYCAT ל USD הוא $ 0.00449. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Keyboard Cat?
שווי השוק של KEYCAT הוא $ 44.90M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של KEYCAT?
ההיצע במחזור של KEYCAT הוא 10.00B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KEYCAT?
‏‏KEYCAT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.017867018297411316 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KEYCAT?
KEYCAT ‏‏רשם מחירATL של 0.000206991672661933 USD.
מהו נפח המסחר של KEYCAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KEYCAT הוא $ 100.29K USD.
האם KEYCAT יעלה השנה?
KEYCAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KEYCAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:16:08 (UTC+8)

Keyboard Cat (KEYCAT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

