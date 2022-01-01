Keyboard Cat (KEYCAT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Keyboard Cat (KEYCAT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Keyboard Cat (KEYCAT) מידע אתר רשמי: https://keyboardcat.fun סייר בלוקים: https://basescan.org/token/0x9a26F5433671751C3276a065f57e5a02D2817973 קנה KEYCATעכשיו!

Keyboard Cat (KEYCAT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Keyboard Cat (KEYCAT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 58.20M $ 58.20M $ 58.20M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (שווי מדולל מלא): $ 58.20M $ 58.20M $ 58.20M שיא כל הזמנים: $ 0.01923 $ 0.01923 $ 0.01923 שפל כל הזמנים: $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 $ 0.000206991672661933 מחיר נוכחי: $ 0.00582 $ 0.00582 $ 0.00582 למידע נוסף על Keyboard Cat (KEYCAT) מחיר

Keyboard Cat (KEYCAT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Keyboard Cat (KEYCAT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של KEYCAT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות KEYCATהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את KEYCATטוקניומיקה, חקרו אתKEYCATהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Keyboard Cat (KEYCAT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של KEYCATעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה KEYCAT עכשיו את היסטוריית המחירים!

KEYCAT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן KEYCAT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו KEYCAT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה KEYCATעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

