Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

Kodexa זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Kodexaההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקKDX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Kodexaאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךKodexa לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Kodexaתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Kodexa (KDX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Kodexa (KDX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Kodexa.

בדוק את Kodexa תחזית המחיר עכשיו‏!

Kodexa (KDX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Kodexa (KDX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על KDX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Kodexa (KDX)

מחפש איך לקנותKodexa? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Kodexaב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

KDX למטבעות מקומיים

נסה ממיר

Kodexa מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Kodexa, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Kodexa כמה שווה Kodexa (KDX) היום? החי KDXהמחיר ב USD הוא 0.01759 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי KDX ל USD? $ 0.01759 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של KDX ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Kodexa? שווי השוק של KDX הוא $ 0.00 USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של KDX? ההיצע במחזור של KDX הוא 0.00 USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של KDX? ‏‏KDX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.03729922025269791 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של KDX? KDX ‏‏רשם מחירATL של 0.017501182440186544 USD . מהו נפח המסחר של KDX? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור KDX הוא $ 340.14K USD . האם KDX יעלה השנה? KDX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את KDX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

זְמַן (UTC+8) סוּג מֵידָע 08-25 09:45:00 עדכוני תעשייה במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו 08-25 05:44:00 עדכוני תעשייה ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$ 08-24 19:48:00 עדכוני תעשייה נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה 08-24 03:20:00 עדכוני תעשייה סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות 08-24 02:09:00 עדכוני תעשייה מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה 08-24 02:00:00 תובנות מומחים פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

