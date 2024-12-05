KDX

Kodexa (KDX) is the official utility token of Mosaic Alpha, an innovative decentralized crypto asset management platform. The token is built on the Binance Smart Chain Network. Users can stake Kodexa (KDX) on Mosaic Alpha to reduce platform fees, maximize earnings from token baskets, advance through the affiliat system, and unlock exclusive benefits in the Affiliate Booster program, with more utilities planned as the ecosystem expands. Kodexa token supports the creation and management of token baskets on the Mosaic Alpha plaform.

שֵׁםKDX

דירוגNo.5495

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור0

מקסימום היצע699,950,000

אספקה כוללת699,950,000

שיעור מחזור0%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.03729922025269791,2024-12-05

המחיר הנמוך ביותר0.016920893333931483,2025-09-07

בלוקצ'יין ציבוריBSC

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

