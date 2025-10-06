John Tsubasa Rivals מחיר היום

מחיר John Tsubasa Rivals (JOHN) בזמן אמת היום הוא $ 0.01256, עם שינוי של 0.80% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JOHN ל USD הוא $ 0.01256 לכל JOHN.

John Tsubasa Rivals כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- JOHN. ב‑24 השעות האחרונות, JOHN סחר בין $ 0.01204 (נמוך) ל $ 0.01336 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, JOHN נע ב +0.23% בשעה האחרונה ו +1.37% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 79.04K.

John Tsubasa Rivals (JOHN) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 79.04K$ 79.04K $ 79.04K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.56M$ 12.56M $ 12.56M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי KLAY

שווי השוק הנוכחי של John Tsubasa Rivals הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 79.04K. ההיצע במחזור של JOHN הוא --, עם היצע כולל של 1000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.56M.