עוד על JETTON

JETTON מידע על מחיר

JETTON מסמך לבן

JETTON אתר רשמי

JETTON טוקניומיקה

JETTON תחזית מחיר

JETTON היסטוריה

JETTON מדריך קנייה

JETTONממיר מטבעות לפיאט

JETTON ספוט

טרום שוק

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

JetTon Game סֵמֶל

JetTon Game מְחִיר(JETTON)

1 JETTON ל USDמחיר חי:

$0.18794
$0.18794$0.18794
-1.66%1D
USD
JetTon Game (JETTON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:26:34 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.18742
$ 0.18742$ 0.18742
24 שעות נמוך
$ 0.19154
$ 0.19154$ 0.19154
גבוה 24 שעות

$ 0.18742
$ 0.18742$ 0.18742

$ 0.19154
$ 0.19154$ 0.19154

$ 3.4354176484113172
$ 3.4354176484113172$ 3.4354176484113172

$ 0.1199002098862238
$ 0.1199002098862238$ 0.1199002098862238

-0.26%

-1.66%

-1.48%

-1.48%

JetTon Game (JETTON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.18794. במהלך 24 השעות האחרונות, JETTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.18742 לבין שיא של $ 0.19154, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JETTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.4354176484113172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1199002098862238.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, JETTON השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -1.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

JetTon Game (JETTON) מידע שוק

No.1963

$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M

$ 74.91K
$ 74.91K$ 74.91K

$ 18.79M
$ 18.79M$ 18.79M

8.11M
8.11M 8.11M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

84,098,401
84,098,401 84,098,401

8.11%

TONCOIN

שווי השוק הנוכחי של JetTon Game הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.91K. ההיצע במחזור של JETTON הוא 8.11M, עם היצע כולל של 84098401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.79M.

JetTon Game (JETTON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של JetTon Gameהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0031725-1.66%
30 ימים$ -0.00403-2.10%
60 ימים$ -0.00217-1.15%
90 ימים$ +0.00574+3.15%
JetTon Game שינוי מחיר היום

היום,JETTON רשם שינוי של $ -0.0031725 (-1.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

JetTon Game שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00403 (-2.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

JetTon Game שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,JETTON ראה שינוי של $ -0.00217 (-1.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

JetTon Game שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00574 (+3.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של JetTon Game (JETTON)?

בדוק את JetTon Game עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהJetTon Game (JETTON)

JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.

JetTon Game זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול JetTon Gameההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקJETTON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים JetTon Gameאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJetTon Game לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

JetTon Gameתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה JetTon Game (JETTON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JetTon Game (JETTON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JetTon Game.

בדוק את JetTon Game תחזית המחיר עכשיו‏!

JetTon Game (JETTON) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של JetTon Game (JETTON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JETTON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות JetTon Game (JETTON)

מחפש איך לקנותJetTon Game? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש JetTon Gameב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

JETTON למטבעות מקומיים

1 JetTon Game(JETTON) ל VND
4,945.6411
1 JetTon Game(JETTON) ל AUD
A$0.2875482
1 JetTon Game(JETTON) ל GBP
0.1390756
1 JetTon Game(JETTON) ל EUR
0.159749
1 JetTon Game(JETTON) ל USD
$0.18794
1 JetTon Game(JETTON) ל MYR
RM0.789348
1 JetTon Game(JETTON) ל TRY
7.7017812
1 JetTon Game(JETTON) ל JPY
¥27.62718
1 JetTon Game(JETTON) ל ARS
ARS$248.26874
1 JetTon Game(JETTON) ל RUB
15.1930696
1 JetTon Game(JETTON) ל INR
16.454147
1 JetTon Game(JETTON) ל IDR
Rp3,031.2898982
1 JetTon Game(JETTON) ל KRW
261.0261072
1 JetTon Game(JETTON) ל PHP
10.646801
1 JetTon Game(JETTON) ל EGP
￡E.9.1132106
1 JetTon Game(JETTON) ל BRL
R$1.0205142
1 JetTon Game(JETTON) ל CAD
C$0.2593572
1 JetTon Game(JETTON) ל BDT
22.8647804
1 JetTon Game(JETTON) ל NGN
287.369657
1 JetTon Game(JETTON) ל COP
$754.7783164
1 JetTon Game(JETTON) ל ZAR
R.3.3002264
1 JetTon Game(JETTON) ל UAH
7.790113
1 JetTon Game(JETTON) ל VES
Bs26.12366
1 JetTon Game(JETTON) ל CLP
$180.4224
1 JetTon Game(JETTON) ל PKR
Rs53.2847488
1 JetTon Game(JETTON) ל KZT
100.5554176
1 JetTon Game(JETTON) ל THB
฿6.0930148
1 JetTon Game(JETTON) ל TWD
NT$5.7284112
1 JetTon Game(JETTON) ל AED
د.إ0.6897398
1 JetTon Game(JETTON) ל CHF
Fr0.150352
1 JetTon Game(JETTON) ל HKD
HK$1.4678114
1 JetTon Game(JETTON) ל AMD
֏71.9509496
1 JetTon Game(JETTON) ל MAD
.د.م1.69146
1 JetTon Game(JETTON) ל MXN
$3.5032016
1 JetTon Game(JETTON) ל SAR
ريال0.704775
1 JetTon Game(JETTON) ל PLN
0.6841016
1 JetTon Game(JETTON) ל RON
лв0.8119008
1 JetTon Game(JETTON) ל SEK
kr1.7873094
1 JetTon Game(JETTON) ל BGN
лв0.3138598
1 JetTon Game(JETTON) ל HUF
Ft63.8582532
1 JetTon Game(JETTON) ל CZK
3.9429812
1 JetTon Game(JETTON) ל KWD
د.ك0.0573217
1 JetTon Game(JETTON) ל ILS
0.6333578
1 JetTon Game(JETTON) ל AOA
Kz171.3204658
1 JetTon Game(JETTON) ל BHD
.د.ب0.07085338
1 JetTon Game(JETTON) ל BMD
$0.18794
1 JetTon Game(JETTON) ל DKK
kr1.1990572
1 JetTon Game(JETTON) ל HNL
L4.9202692
1 JetTon Game(JETTON) ל MUR
8.5775816
1 JetTon Game(JETTON) ל NAD
$3.2945882
1 JetTon Game(JETTON) ל NOK
kr1.8963146
1 JetTon Game(JETTON) ל NZD
$0.319498
1 JetTon Game(JETTON) ל PAB
B/.0.18794
1 JetTon Game(JETTON) ל PGK
K0.7931068
1 JetTon Game(JETTON) ל QAR
ر.ق0.6822222
1 JetTon Game(JETTON) ל RSD
дин.18.8278292

JetTon Game מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של JetTon Game, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרJetTon Game הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על JetTon Game

כמה שווה JetTon Game (JETTON) היום?
החי JETTONהמחיר ב USD הוא 0.18794 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי JETTON ל USD?
המחיר הנוכחי של JETTON ל USD הוא $ 0.18794. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של JetTon Game?
שווי השוק של JETTON הוא $ 1.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של JETTON?
ההיצע במחזור של JETTON הוא 8.11M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של JETTON?
‏‏JETTON השיג מחיר שיא (ATH) של 3.4354176484113172 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של JETTON?
JETTON ‏‏רשם מחירATL של 0.1199002098862238 USD.
מהו נפח המסחר של JETTON?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור JETTON הוא $ 74.91K USD.
האם JETTON יעלה השנה?
JETTON ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את JETTON תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:26:34 (UTC+8)

JetTon Game (JETTON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

JETTON-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JETTON
JETTON
USD
USD

1 JETTON = 0.18794 USD

מסחרJETTON

USDTJETTON
$0.18794
$0.18794$0.18794
-1.65%

הצטרף ל-MEXC היום

-- עמלת ייצור ספוט,-- עמלת ייצור ספוט,
--עמלת ייצור עתיד, --עמלת ייצור עתיד