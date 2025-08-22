JetTon Game (JETTON) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.18794. במהלך 24 השעות האחרונות, JETTON נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.18742 לבין שיא של $ 0.19154, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. JETTONהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 3.4354176484113172, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.1199002098862238.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, JETTON השתנה ב -0.26% במהלך השעה האחרונה, -1.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
JetTon Game (JETTON) מידע שוק
No.1963
$ 1.52M
$ 1.52M$ 1.52M
$ 74.91K
$ 74.91K$ 74.91K
$ 18.79M
$ 18.79M$ 18.79M
8.11M
8.11M 8.11M
100,000,000
100,000,000 100,000,000
84,098,401
84,098,401 84,098,401
8.11%
TONCOIN
שווי השוק הנוכחי של JetTon Game הוא $ 1.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 74.91K. ההיצע במחזור של JETTON הוא 8.11M, עם היצע כולל של 84098401. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 18.79M.
JetTon Game (JETTON) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של JetTon Gameהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0031725
-1.66%
30 ימים
$ -0.00403
-2.10%
60 ימים
$ -0.00217
-1.15%
90 ימים
$ +0.00574
+3.15%
JetTon Game שינוי מחיר היום
היום,JETTON רשם שינוי של $ -0.0031725 (-1.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
JetTon Game שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00403 (-2.10%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
JetTon Game שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,JETTON ראה שינוי של $ -0.00217 (-1.15%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
JetTon Game שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.00574 (+3.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של JetTon Game (JETTON)?
JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies.
JetTon Game זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול JetTon Gameההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקJETTON את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים JetTon Gameאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךJetTon Game לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
JetTon Gameתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה JetTon Game (JETTON) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות JetTon Game (JETTON) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור JetTon Game.
הבנת הטוקנומיקה של JetTon Game (JETTON) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על JETTON הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות JetTon Game (JETTON)
מחפש איך לקנותJetTon Game? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש JetTon Gameב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.