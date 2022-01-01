JetTon Game (JETTON) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי JetTon Game (JETTON), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

JetTon Game (JETTON) מידע JetTon.Games is a unique cross-platform solution built on the TheOpenNetwork technologies. אתר רשמי: https://jetton.investments/en מסמך לבן: https://docs.google.com/document/d/1x7UD0QAkLCeDReWGpzZHALglRp6HuXMb/edit?usp=sharing&ouid=112798349512180798944&rtpof=true&sd=true סייר בלוקים: https://tonscan.org/jetton/EQAQXlWJvGbbFfE8F3oS8s87lIgdovS455IsWFaRdmJetTon קנה JETTONעכשיו!

JetTon Game (JETTON) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור JetTon Game (JETTON), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 1.53M $ 1.53M $ 1.53M ההיצע הכולל: $ 84.10M $ 84.10M $ 84.10M אספקה במחזור: $ 8.11M $ 8.11M $ 8.11M FDV (שווי מדולל מלא): $ 18.88M $ 18.88M $ 18.88M שיא כל הזמנים: $ 3.5 $ 3.5 $ 3.5 שפל כל הזמנים: $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 $ 0.1199002098862238 מחיר נוכחי: $ 0.18883 $ 0.18883 $ 0.18883 למידע נוסף על JetTon Game (JETTON) מחיר

JetTon Game (JETTON) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של JetTon Game (JETTON) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של JETTON אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות JETTONהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את JETTONטוקניומיקה, חקרו אתJETTONהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

