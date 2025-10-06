JDcom מחיר היום

מחיר JDcom (JDON) בזמן אמת היום הוא $ 29.58, עם שינוי של 0.70% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ JDON ל USD הוא $ 29.58 לכל JDON.

JDcom כרגע מדורג במקום #2124 לפי שווי שוק של $ 891.10K, עם היצע במחזור של 30.13K JDON. ב‑24 השעות האחרונות, JDON סחר בין $ 29.37 (נמוך) ל $ 30.14 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 36.90868486875765, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 29.2338837151507.

ביצועים לטווח קצר, JDON נע ב +0.47% בשעה האחרונה ו -5.83% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 64.89K.

JDcom (JDON) מידע שוק

דירוג No.2124 שווי שוק $ 891.10K$ 891.10K $ 891.10K נפח (24 שעות) $ 64.89K$ 64.89K $ 64.89K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 891.10K$ 891.10K $ 891.10K אספקת מחזור 30.13K 30.13K 30.13K אספקה כוללת 30,125.04273531 30,125.04273531 30,125.04273531 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של JDcom הוא $ 891.10K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 64.89K. ההיצע במחזור של JDON הוא 30.13K, עם היצע כולל של 30125.04273531. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 891.10K.