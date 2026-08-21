Jasmy (JASMY) ניתוח טכני היום דף Jasmy הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JASMY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Jasmy למטה. הירשם

Jasmy (JASMY) שינוי מחיר מחיר נוכחי 24 שעות 7 ימים 30 ימים 90 ימים $0.003992 -- -5.70% -13.15% -27.40%

Jasmy אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Jasmy במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

1 דקה 5 דקות 15 דקות 30 דקות 1 שעה 4 שעות 8 שעות 1 יום 1 שבוע מכירה חזקה מכור נייטרלי קנה קנייה חזקה קנייה חזקה מכור 3 נייטרלי 6 קנה 17 ממוצעים נעים : קנייה חזקה מכור 1 נייטרלי 1 קנה 12 אינדיקטורים טכניים : קנה מכור 2 נייטרלי 5 קנה 5 נקודות פיבוט ממוצעים נעים אינדיקטורים טכניים שם קלאסי Fibonacci R3 0.003986 0.003985 R2 0.003985 0.003983 R1 0.003983 0.003983 PP 0.003982 0.003982 S1 0.00398 0.00398 S2 0.003979 0.00398 S3 0.003977 0.003979

Jasmy אותות שוק נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה 0.27M $9.91 M $9.64 M קניות ממתינות (USDT) מכירות ממתינות (USDT) הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים 0.01M קניות פעילות ל-3 ימים $1.83 M מכירות פעילות ל-3 ימים $1.82 M הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים -0.21M קניות פעילות ל-7 ימים $4.49 M מכירות פעילות ל-7 ימים $4.70 M הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה. Jasmy זרימת הון זרימת נטו פנימה JASMYUSDT מחיר היסטוריה זרימת נטו פנימה מחיר 2026-08-21 $0.09 M 0.00 2026-08-20 $0.28 M 0.00 2026-08-19 -$0.13 M 0.00 2026-08-18 -$0.25 M 0.00 2026-08-17 -$0.14 M 0.00 הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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