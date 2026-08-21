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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jasmy, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על Jasmy, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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Jasmy (JASMY) ניתוח טכני היום

Jasmy (JASMY) ניתוח טכני היום

דף Jasmy הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של JASMY מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של Jasmy למטה.

Jasmy (JASMY) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.003992---5.70%-13.15%-27.40%
למידע נוסף על Jasmy מחיר

Jasmy אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של Jasmy במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנייה חזקה
מכור 3
נייטרלי 6
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 1נייטרלי 1קנה 12
אינדיקטורים טכניים:קנהמכור 2נייטרלי 5קנה 5
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.003986
0.003985
R2
0.003985
0.003983
R1
0.003983
0.003983
PP
0.003982
0.003982
S1
0.00398
0.00398
S2
0.003979
0.00398
S3
0.003977
0.003979

Jasmy אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
0.27M
$9.91 M
$9.64 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$1.83 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$1.82 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
-0.21M
קניות פעילות ל-7 ימים
$4.49 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$4.70 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

Jasmy זרימת הון

זרימת נטו פנימהJASMYUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.09 M0.00
2026-08-20$0.28 M0.00
2026-08-19-$0.13 M0.00
2026-08-18-$0.25 M0.00
2026-08-17-$0.14 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

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סחור ב Jasmy (JASMY) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב Jasmy מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTJASMY
$0.003992
$0.003992$0.003992
+4.20%
20.16M (USDT)
/USDCJASMY
$0.003979
$0.003979$0.003979
+3.94%
7.11M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

JASMY-ל-USD מחשבון

סְכוּם

JASMY
JASMY
USD
USD

1 JASMY = 0.003992 USD

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