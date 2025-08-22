עוד על IZI

izumi Finance סֵמֶל

izumi Finance מְחִיר(IZI)

izumi Finance (IZI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:25:59 (UTC+8)

izumi Finance (IZI) מידע על מחיר (USD)

izumi Finance (IZI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004098. במהלך 24 השעות האחרונות, IZI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00408 לבין שיא של $ 0.00431, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IZIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.22582181306541096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003707408845399886.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, IZI השתנה ב -3.90% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של izumi Finance הוא $ 3.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.39K. ההיצע במחזור של IZI הוא 787.40M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.20M.

izumi Finance (IZI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של izumi Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00017694-4.14%
30 ימים$ +0.000005+0.12%
60 ימים$ -0.000388-8.65%
90 ימים$ -0.000983-19.35%
izumi Finance שינוי מחיר היום

היום,IZI רשם שינוי של $ -0.00017694 (-4.14%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

izumi Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000005 (+0.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

izumi Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IZI ראה שינוי של $ -0.000388 (-8.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

izumi Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000983 (-19.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של izumi Finance (IZI)?

בדוק את izumi Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהizumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול izumi Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקIZI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים izumi Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךizumi Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

izumi Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה izumi Finance (IZI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות izumi Finance (IZI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור izumi Finance.

בדוק את izumi Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

izumi Finance (IZI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של izumi Finance (IZI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IZI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות izumi Finance (IZI)

מחפש איך לקנותizumi Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש izumi Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

izumi Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של izumi Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרizumi Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על izumi Finance

כמה שווה izumi Finance (IZI) היום?
החי IZIהמחיר ב USD הוא 0.004098 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי IZI ל USD?
המחיר הנוכחי של IZI ל USD הוא $ 0.004098. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של izumi Finance?
שווי השוק של IZI הוא $ 3.23M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של IZI?
ההיצע במחזור של IZI הוא 787.40M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IZI?
‏‏IZI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.22582181306541096 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IZI?
IZI ‏‏רשם מחירATL של 0.003707408845399886 USD.
מהו נפח המסחר של IZI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IZI הוא $ 9.39K USD.
האם IZI יעלה השנה?
IZI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IZI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:25:59 (UTC+8)

חדשות חמות

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

