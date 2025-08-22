izumi Finance (IZI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.004098. במהלך 24 השעות האחרונות, IZI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00408 לבין שיא של $ 0.00431, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. IZIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.22582181306541096, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.003707408845399886.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, IZI השתנה ב -3.90% במהלך השעה האחרונה, -4.14% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.51% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
izumi Finance (IZI) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של izumi Finance הוא $ 3.23M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 9.39K. ההיצע במחזור של IZI הוא 787.40M, עם היצע כולל של 2000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 8.20M.
izumi Finance (IZI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של izumi Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00017694
-4.14%
30 ימים
$ +0.000005
+0.12%
60 ימים
$ -0.000388
-8.65%
90 ימים
$ -0.000983
-19.35%
izumi Finance שינוי מחיר היום
היום,IZI רשם שינוי של $ -0.00017694 (-4.14%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
izumi Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.000005 (+0.12%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
izumi Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,IZI ראה שינוי של $ -0.000388 (-8.65%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
izumi Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.000983 (-19.35%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של izumi Finance (IZI)?
izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.
izumi Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול izumi Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקIZI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים izumi Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךizumi Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
izumi Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה izumi Finance (IZI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות izumi Finance (IZI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור izumi Finance.
הבנת הטוקנומיקה של izumi Finance (IZI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IZI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות izumi Finance (IZI)
מחפש איך לקנותizumi Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש izumi Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.