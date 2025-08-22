מה זהizumi Finance (IZI)

izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way.

izumi Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול izumi Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.



בנוסף, אתה יכול

- לבדוקIZI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים izumi Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךizumi Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

izumi Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה izumi Finance (IZI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות izumi Finance (IZI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור izumi Finance.

בדוק את izumi Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

izumi Finance (IZI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של izumi Finance (IZI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על IZI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות izumi Finance (IZI)

מחפש איך לקנותizumi Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש izumi Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

izumi Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של izumi Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על izumi Finance כמה שווה izumi Finance (IZI) היום? החי IZIהמחיר ב USD הוא 0.004098 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי IZI ל USD? $ 0.004098 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של IZI ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של izumi Finance? שווי השוק של IZI הוא $ 3.23M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של IZI? ההיצע במחזור של IZI הוא 787.40M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של IZI? ‏‏IZI השיג מחיר שיא (ATH) של 0.22582181306541096 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של IZI? IZI ‏‏רשם מחירATL של 0.003707408845399886 USD . מהו נפח המסחר של IZI? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור IZI הוא $ 9.39K USD . האם IZI יעלה השנה? IZI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את IZI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

izumi Finance (IZI) עדכונים חשובים מהתעשייה

