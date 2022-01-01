izumi Finance (IZI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי izumi Finance (IZI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

izumi Finance (IZI) מידע izumi Finance provides Programmable Liquidity as a Service (LaaS) firstly on Ethereum with Uniswap V3, and then will extend the liquidity service to multi-chains with built-in DEX. It will help liquidity providers earn additional liquidity mining rewards as well as trading fees on Uniswap V3. On the other side, it will help protocols attract liquidity in an efficient and lasting way. אתר רשמי: https://izumi.finance/home מסמך לבן: https://docs.izumi.finance/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x9ad37205d608b8b219e6a2573f922094cec5c200 קנה IZIעכשיו!

izumi Finance (IZI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור izumi Finance (IZI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 3.27M $ 3.27M $ 3.27M ההיצע הכולל: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B אספקה במחזור: $ 787.40M $ 787.40M $ 787.40M FDV (שווי מדולל מלא): $ 8.31M $ 8.31M $ 8.31M שיא כל הזמנים: $ 0.2324 $ 0.2324 $ 0.2324 שפל כל הזמנים: $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 $ 0.003707408845399886 מחיר נוכחי: $ 0.004156 $ 0.004156 $ 0.004156 למידע נוסף על izumi Finance (IZI) מחיר

izumi Finance (IZI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של izumi Finance (IZI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של IZI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות IZIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את IZIטוקניומיקה, חקרו אתIZIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות IZI מעוניין להוסיף את izumi Finance (IZI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת IZI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות IZI ב-MEXC עכשיו!

izumi Finance (IZI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של IZIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה IZI עכשיו את היסטוריית המחירים!

IZI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן IZI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו IZI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה IZIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

