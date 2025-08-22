עוד על ISP

Ispolink Token סֵמֶל

Ispolink Token מְחִיר(ISP)

1 ISP ל USDמחיר חי:

$0.000338
$0.000338$0.000338
-0.85%1D
USD
Ispolink Token (ISP) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:58:59 (UTC+8)

Ispolink Token (ISP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0003337
$ 0.0003337$ 0.0003337
24 שעות נמוך
$ 0.0003539
$ 0.0003539$ 0.0003539
גבוה 24 שעות

$ 0.0003337
$ 0.0003337$ 0.0003337

$ 0.0003539
$ 0.0003539$ 0.0003539

$ 0.018843901638805196
$ 0.018843901638805196$ 0.018843901638805196

$ 0.000272950122589025
$ 0.000272950122589025$ 0.000272950122589025

+0.62%

-0.85%

-5.99%

-5.99%

Ispolink Token (ISP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003378. במהלך 24 השעות האחרונות, ISP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003337 לבין שיא של $ 0.0003539, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.018843901638805196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000272950122589025.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISP השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -0.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Ispolink Token (ISP) מידע שוק

No.1724

$ 2.64M
$ 2.64M$ 2.64M

$ 99.34K
$ 99.34K$ 99.34K

$ 3.38M
$ 3.38M$ 3.38M

7.82B
7.82B 7.82B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

ETH

שווי השוק הנוכחי של Ispolink Token הוא $ 2.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.34K. ההיצע במחזור של ISP הוא 7.82B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.38M.

Ispolink Token (ISP) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Ispolink Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000002898-0.85%
30 ימים$ -0.0000517-13.28%
60 ימים$ +0.0000162+5.03%
90 ימים$ -0.0001365-28.78%
Ispolink Token שינוי מחיר היום

היום,ISP רשם שינוי של $ -0.000002898 (-0.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Ispolink Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000517 (-13.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Ispolink Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ISP ראה שינוי של $ +0.0000162 (+5.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Ispolink Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001365 (-28.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Ispolink Token (ISP)?

בדוק את Ispolink Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהIspolink Token (ISP)

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

Ispolink Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Ispolink Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקISP את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Ispolink Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךIspolink Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Ispolink Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Ispolink Token (ISP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ispolink Token (ISP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ispolink Token.

בדוק את Ispolink Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Ispolink Token (ISP) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Ispolink Token (ISP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Ispolink Token (ISP)

מחפש איך לקנותIspolink Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Ispolink Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Ispolink Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Ispolink Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרIspolink Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Ispolink Token

כמה שווה Ispolink Token (ISP) היום?
החי ISPהמחיר ב USD הוא 0.0003378 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ISP ל USD?
המחיר הנוכחי של ISP ל USD הוא $ 0.0003378. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Ispolink Token?
שווי השוק של ISP הוא $ 2.64M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ISP?
ההיצע במחזור של ISP הוא 7.82B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ISP?
‏‏ISP השיג מחיר שיא (ATH) של 0.018843901638805196 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ISP?
ISP ‏‏רשם מחירATL של 0.000272950122589025 USD.
מהו נפח המסחר של ISP?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ISP הוא $ 99.34K USD.
האם ISP יעלה השנה?
ISP ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ISP תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:58:59 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

