Ispolink Token (ISP) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0003378. במהלך 24 השעות האחרונות, ISP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0003337 לבין שיא של $ 0.0003539, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ISPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.018843901638805196, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000272950122589025.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ISP השתנה ב +0.62% במהלך השעה האחרונה, -0.85% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.99% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Ispolink Token (ISP) מידע שוק
$ 2.64M
$ 99.34K
$ 3.38M
7.82B
10,000,000,000
שווי השוק הנוכחי של Ispolink Token הוא $ 2.64M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 99.34K. ההיצע במחזור של ISP הוא 7.82B, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.38M.
Ispolink Token (ISP) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Ispolink Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000002898
-0.85%
30 ימים
$ -0.0000517
-13.28%
60 ימים
$ +0.0000162
+5.03%
90 ימים
$ -0.0001365
-28.78%
Ispolink Token שינוי מחיר היום
היום,ISP רשם שינוי של $ -0.000002898 (-0.85%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Ispolink Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000517 (-13.28%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Ispolink Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ISP ראה שינוי של $ +0.0000162 (+5.03%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Ispolink Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.0001365 (-28.78%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.
Ispolink Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Ispolink Token (ISP) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Ispolink Token (ISP) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Ispolink Token.
הבנת הטוקנומיקה של Ispolink Token (ISP) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ISP הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
