Ispolink Token (ISP) טוקנומיקה

גלה תובנות מרכזיות לגבי Ispolink Token (ISP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת.
USD

Ispolink Token (ISP) מידע

Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token.

אתר רשמי:
https://ispolink.com/
מסמך לבן:
https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf
סייר בלוקים:
https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014

Ispolink Token (ISP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר

חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ispolink Token (ISP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף.

שווי שוק:
$ 2.66M
$ 2.66M
ההיצע הכולל:
$ 10.00B
$ 10.00B
אספקה במחזור:
$ 7.82B
$ 7.82B
FDV (שווי מדולל מלא):
$ 3.40M
$ 3.40M
שיא כל הזמנים:
$ 0.0189
$ 0.0189
שפל כל הזמנים:
$ 0.000272950122589025
$ 0.000272950122589025
מחיר נוכחי:
$ 0.0003398
$ 0.0003398

Ispolink Token (ISP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש

הבנת הטוקנומיקה של Ispolink Token (ISP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו.

מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים:

ההיצע הכולל:

המספר המקסימלי של ISP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם.

אספקה במחזור:

מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות.

ההיצע המקסימלי:

המקסימום הקבוע של כמות ISPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול.

FDV (שווי מדולל מלא):

מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור.

שיעור האינפלציה:

משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך.

למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים?

היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר.

היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך.

הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית.

FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר.

עכשיו כשאתם מבינים את ISPטוקניומיקה, חקרו אתISPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ISP

מעוניין להוסיף את Ispolink Token (ISP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ISP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה.

Ispolink Token (ISP) היסטוריית מחירים

ניתוח היסטוריית המחירים של ISPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני.

ISP חיזוי מחיר

רוצה לדעת לאן ISP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ISP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית.

כתב ויתור

נתוני הטוקנומיקה בעמוד זה מגיעים ממקורות צד שלישי. MEXC אינה מתחייבת לדיוק הנתונים. אנא ערוך מחקר מעמיק לפני ההשקעה.