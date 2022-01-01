Ispolink Token (ISP) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Ispolink Token (ISP), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Ispolink Token (ISP) מידע Ispolink is a novel cross-chain platform for developers powered by Binance Smart Chain and Polygon. Ispolink connects blockchain firms with industry-leading tech talents seamlessly via internal AI-powered algorithms. Its end-to-end solution provides businesses with a full set of tools to easily and efficiently navigate the entire selection process. Ispolink's interoperable blockchain ecosystem offers decentralized payments at scale with the native ISP token. אתר רשמי: https://ispolink.com/ מסמך לבן: https://ispocdn-16edc.kxcdn.com/Ispolink_Whitepaper_v1.pdf סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xc8807f0f5ba3fa45ffbdc66928d71c5289249014 קנה ISPעכשיו!

Ispolink Token (ISP) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Ispolink Token (ISP), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M ההיצע הכולל: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B אספקה במחזור: $ 7.82B $ 7.82B $ 7.82B FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.40M $ 3.40M $ 3.40M שיא כל הזמנים: $ 0.0189 $ 0.0189 $ 0.0189 שפל כל הזמנים: $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 $ 0.000272950122589025 מחיר נוכחי: $ 0.0003398 $ 0.0003398 $ 0.0003398 למידע נוסף על Ispolink Token (ISP) מחיר

Ispolink Token (ISP) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Ispolink Token (ISP) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ISP אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ISPהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ISPטוקניומיקה, חקרו אתISPהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ISP מעוניין להוסיף את Ispolink Token (ISP) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ISP, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ISP ב-MEXC עכשיו!

Ispolink Token (ISP) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ISPעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ISP עכשיו את היסטוריית המחירים!

ISP חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ISP עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ISP משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ISPעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!