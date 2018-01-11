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האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על IOSToken, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!האנליטיקה המתקדמת של MEXC AI מספקת עדכונים יומיים על IOSToken, כולל ניתוח טכני והזדמנויות השקעה. קבלו את התובנות היומיות האחרונות עכשיו!

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IOSToken (IOST) ניתוח טכני היום

IOSToken (IOST) ניתוח טכני היום

דף IOSToken הניתוח מספק תובנות AI על הביצועים היומיים של IOST מגמות המחיר והמדדים הטכניים המרכזיים. הוא מדגיש תנועות שוק פוטנציאליות, הזדמנויות מסחר ודפוסים טכניים בולטים. למידע נוסף על הניתוח של IOSToken למטה.

IOSToken (IOST) שינוי מחיר

מחיר נוכחי24 שעות7 ימים30 ימים90 ימים
$0.0005776--+5.19%-13.69%-46.47%
למידע נוסף על IOSToken מחיר

IOSToken אינדיקטורים טכניים

ניתוח טכני בוחן את תנועת המחיר ואת האינדיקטורים הנפוצים כדי להבין את המגמה ואת המומנטום. להלן תמונת מצב אוטומטית של IOSToken במספר מסגרות זמן, המסכמת את ההטיה הטכנית הנוכחית ואת האות שהגרף מאותת עליו כעת. זוהי קריאה טכנית—ולא תחזית מובטחת, לכן יש לבצע מחקר עצמאי ולנהל את הסיכון בהתאם.

מכירה חזקהמכורנייטרליקנהקנייה חזקה
קנה
מכור 7
נייטרלי 2
קנה 17
ממוצעים נעים:קנייה חזקהמכור 0נייטרלי 0קנה 14
אינדיקטורים טכניים:מכורמכור 7נייטרלי 2קנה 3
שם
קלאסי
Fibonacci
R3
0.0005785
0.000578
R2
0.000578
0.0005777
R1
0.0005778
0.0005776
PP
0.0005773
0.0005773
S1
0.0005771
0.000577
S2
0.0005766
0.0005769
S3
0.0005764
0.0005766

IOSToken אותות שוק

נפח נטו נוכחי של הוראה פתוחה
-0.45M
$7.03 M
$7.48 M
קניות ממתינות (USDT)
מכירות ממתינות (USDT)
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-3 ימים
0.01M
קניות פעילות ל-3 ימים
$0.02 M
מכירות פעילות ל-3 ימים
$0.01 M
הפרש קנייה-מכירה פעיל ל-7 ימים
0.00M
קניות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M
מכירות פעילות ל-7 ימים
$0.06 M

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

IOSToken זרימת הון

זרימת נטו פנימהIOSTUSDT מחיר
היסטוריהזרימת נטו פנימהמחיר
2026-08-21$0.00 M0.00
2026-08-20$0.03 M0.00
2026-08-19$0.02 M0.00
2026-08-18-$0.01 M0.00
2026-08-17-$0.02 M0.00

הנתונים המוצגים למעלה נאספו ממידע ציבורי על השוק ומשמשים רק כעיון. MEXC אינה מספקת שירותי ייעוץ פיננסי. אנא התייעץ עם איש מקצוע לפני השקעה.

גלה עוד על IOSToken

סחור ב IOSToken (IOST) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב IOSToken מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTIOST
$0.0005776
$0.0005776$0.0005776
+1.22%
129.20M (USDT)

כתב ויתור

המידע המוצג במסמך זה אינו מהווה ייעוץ השקעות, מס, משפטי, פיננסי, חשבונאי או כל ייעוץ מקצועי אחר, וגם אינו מהווה המלצה לקנות, למכור או להחזיק בנכסים כלשהם. MEXC Learn מספק את התוכן הזה לצרכי מידע בלבד ואינו מציע ייעוץ השקעות. אנא ודאו שאתם מבינים היטב את הסיכונים המעורבים ונוקטים זהירות בעת ביצוע השקעות. MEXC אינה אחראית להחלטות ההשקעה של המשתמשים.

IOST-ל-USD מחשבון

סְכוּם

IOST
IOST
USD
USD

1 IOST = 0.0005776 USD

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