Inverse DAO סֵמֶל

Inverse DAO מְחִיר(INV)

1 INV ל USDמחיר חי:

$50.23
-3.97%1D
USD
Inverse DAO (INV) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:52 (UTC+8)

Inverse DAO (INV) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 49.96
24 שעות נמוך
$ 53.7
גבוה 24 שעות

$ 49.96
$ 53.7
$ 1,788.53511267
$ 20.738103277153993
-1.59%

-3.96%

+9.26%

+9.26%

Inverse DAO (INV) המחיר בזמן אמת של הוא $ 50.23. במהלך 24 השעות האחרונות, INV נסחר בטווח שבין שפל של $ 49.96 לבין שיא של $ 53.7, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. INVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,788.53511267, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 20.738103277153993.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, INV השתנה ב -1.59% במהלך השעה האחרונה, -3.96% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+9.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Inverse DAO (INV) מידע שוק

No.702

$ 35.52M
$ 58.27K
$ 36.12M
707.24K
719,000
2021-01-01 00:00:00

ETH

שווי השוק הנוכחי של Inverse DAO הוא $ 35.52M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.27K. ההיצע במחזור של INV הוא 707.24K, עם היצע כולל של 719000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 36.12M.

Inverse DAO (INV) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Inverse DAOהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -2.0766-3.96%
30 ימים$ +7.76+18.27%
60 ימים$ +23.06+84.87%
90 ימים$ +21.86+77.05%
Inverse DAO שינוי מחיר היום

היום,INV רשם שינוי של $ -2.0766 (-3.96%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Inverse DAO שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +7.76 (+18.27%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Inverse DAO שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,INV ראה שינוי של $ +23.06 (+84.87%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Inverse DAO שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +21.86 (+77.05%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Inverse DAO (INV)?

בדוק את Inverse DAO עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהInverse DAO (INV)

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

Inverse DAO זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Inverse DAOההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקINV את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
- לקרוא ביקורות וניתוחים Inverse DAOאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךInverse DAO לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Inverse DAOתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Inverse DAO (INV) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Inverse DAO (INV) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Inverse DAO.

בדוק את Inverse DAO תחזית המחיר עכשיו‏!

Inverse DAO (INV) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Inverse DAO (INV) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על INV הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Inverse DAO (INV)

מחפש איך לקנותInverse DAO? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Inverse DAOב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

INV למטבעות מקומיים

Inverse DAO מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Inverse DAO, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרInverse DAO הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Inverse DAO

כמה שווה Inverse DAO (INV) היום?
החי INVהמחיר ב USD הוא 50.23 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי INV ל USD?
המחיר הנוכחי של INV ל USD הוא $ 50.23. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Inverse DAO?
שווי השוק של INV הוא $ 35.52M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של INV?
ההיצע במחזור של INV הוא 707.24K USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של INV?
‏‏INV השיג מחיר שיא (ATH) של 1,788.53511267 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של INV?
INV ‏‏רשם מחירATL של 20.738103277153993 USD.
מהו נפח המסחר של INV?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור INV הוא $ 58.27K USD.
האם INV יעלה השנה?
INV ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את INV תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:24:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

