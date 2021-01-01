Inverse DAO (INV) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Inverse DAO (INV), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Inverse DAO (INV) מידע Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH. אתר רשמי: https://inverse.finance/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x41d5d79431a913c4ae7d69a668ecdfe5ff9dfb68 קנה INVעכשיו!

Inverse DAO (INV) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Inverse DAO (INV), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 39.87M $ 39.87M $ 39.87M ההיצע הכולל: $ 719.00K $ 719.00K $ 719.00K אספקה במחזור: $ 707.24K $ 707.24K $ 707.24K FDV (שווי מדולל מלא): $ 40.54M $ 40.54M $ 40.54M שיא כל הזמנים: $ 2,001.66 $ 2,001.66 $ 2,001.66 שפל כל הזמנים: $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 $ 20.738103277153993 מחיר נוכחי: $ 56.38 $ 56.38 $ 56.38 למידע נוסף על Inverse DAO (INV) מחיר

Inverse DAO (INV) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Inverse DAO (INV) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של INV אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות INVהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את INVטוקניומיקה, חקרו אתINVהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

