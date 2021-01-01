INV

Inverse Finance is a protocol that offers passive no-loss investment in any token by following a Dollar-Cost Averaging strategy using stablecoin yield. Starting with ETH.

שֵׁםINV

דירוגNo.635

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)84.89%

אספקת מחזור708,066.31457717

מקסימום היצע0

אספקה כוללת719,000

שיעור מחזור%

תאריך הנפקה2021-01-01 00:00:00

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים1788.53511267,2021-03-17

המחיר הנמוך ביותר20.738103277153993,2024-10-11

בלוקצ'יין ציבוריETH

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

INV/USDT
Inverse DAO
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (INV)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
