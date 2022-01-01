Index Cooperative (INDEX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Index Cooperative (INDEX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Index Cooperative (INDEX) מידע The Index Cooperative DAO creates secure, accessible and simple-to-use on-chain products that help everyone from retail users to institutions gain exposure to the most important themes and strategies in crypto. אתר רשמי: https://www.indexcoop.com/ מסמך לבן: https://docs.indexcoop.com סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x0954906da0Bf32d5479e25f46056d22f08464cab קנה INDEXעכשיו!

Index Cooperative (INDEX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Index Cooperative (INDEX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 ההיצע הכולל: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M אספקה במחזור: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (שווי מדולל מלא): $ 12.18M $ 12.18M $ 12.18M שיא כל הזמנים: $ 7.499 $ 7.499 $ 7.499 שפל כל הזמנים: $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 $ 0.7946144184895987 מחיר נוכחי: $ 1.218 $ 1.218 $ 1.218 למידע נוסף על Index Cooperative (INDEX) מחיר

Index Cooperative (INDEX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Index Cooperative (INDEX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של INDEX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות INDEXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את INDEXטוקניומיקה, חקרו אתINDEXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות INDEX מעוניין להוסיף את Index Cooperative (INDEX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת INDEX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות INDEX ב-MEXC עכשיו!

Index Cooperative (INDEX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של INDEXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה INDEX עכשיו את היסטוריית המחירים!

INDEX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן INDEX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו INDEX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה INDEXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

