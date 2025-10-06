Ika מחיר היום

מחיר Ika (IKA) בזמן אמת היום הוא $ 0.009996, עם שינוי של 5.35% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IKA ל USD הוא $ 0.009996 לכל IKA.

Ika כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- IKA. ב‑24 השעות האחרונות, IKA סחר בין $ 0.009563 (נמוך) ל $ 0.011966 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, IKA נע ב +0.57% בשעה האחרונה ו +0.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 94.64K.

Ika (IKA) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) $ 94.64K$ 94.64K $ 94.64K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 99.96M$ 99.96M $ 99.96M אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 בלוקצ'יין ציבורי SUI

שווי השוק הנוכחי של Ika הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 94.64K. ההיצע במחזור של IKA הוא --, עם היצע כולל של 10000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 99.96M.