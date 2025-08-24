ICB Network (ICBX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002992. במהלך 24 השעות האחרונות, ICBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002904 לבין שיא של $ 0.0003144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000884643643879396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000043342386939507.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICBX השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
ICB Network (ICBX) מידע שוק
No.1359
$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M
$ 66.38K
$ 66.38K$ 66.38K
$ 29.92M
$ 29.92M$ 29.92M
19.29B
19.29B 19.29B
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000
19.29%
ICBX
שווי השוק הנוכחי של ICB Network הוא $ 5.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.38K. ההיצע במחזור של ICBX הוא 19.29B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.92M.
ICB Network (ICBX) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של ICB Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.000003175
-1.05%
30 ימים
$ -0.0000899
-23.11%
60 ימים
$ +0.0000992
+49.60%
90 ימים
$ +0.0000992
+49.60%
ICB Network שינוי מחיר היום
היום,ICBX רשם שינוי של $ -0.000003175 (-1.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
ICB Network שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000899 (-23.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
ICB Network שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,ICBX ראה שינוי של $ +0.0000992 (+49.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
ICB Network שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000992 (+49.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ICB Network (ICBX)?
ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.
ICB Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ICB Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקICBX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ICB Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךICB Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
ICB Networkתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה ICB Network (ICBX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ICB Network (ICBX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ICB Network.
הבנת הטוקנומיקה של ICB Network (ICBX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICBX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות ICB Network (ICBX)
מחפש איך לקנותICB Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ICB Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.