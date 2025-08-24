עוד על ICBX

ICB Network סֵמֶל

ICB Network מְחִיר(ICBX)

1 ICBX ל USDמחיר חי:

$0.0002992
$0.0002992$0.0002992
-1.05%1D
USD
ICB Network (ICBX) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:13:54 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0002904
$ 0.0002904$ 0.0002904
24 שעות נמוך
$ 0.0003144
$ 0.0003144$ 0.0003144
גבוה 24 שעות

$ 0.0002904
$ 0.0002904$ 0.0002904

$ 0.0003144
$ 0.0003144$ 0.0003144

$ 0.000884643643879396
$ 0.000884643643879396$ 0.000884643643879396

$ 0.000043342386939507
$ 0.000043342386939507$ 0.000043342386939507

-0.47%

-1.05%

-1.42%

-1.42%

ICB Network (ICBX) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.0002992. במהלך 24 השעות האחרונות, ICBX נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0002904 לבין שיא של $ 0.0003144, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ICBXהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000884643643879396, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000043342386939507.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ICBX השתנה ב -0.47% במהלך השעה האחרונה, -1.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.42% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ICB Network (ICBX) מידע שוק

No.1359

$ 5.77M
$ 5.77M$ 5.77M

$ 66.38K
$ 66.38K$ 66.38K

$ 29.92M
$ 29.92M$ 29.92M

19.29B
19.29B 19.29B

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

100,000,000,000
100,000,000,000 100,000,000,000

19.29%

ICBX

שווי השוק הנוכחי של ICB Network הוא $ 5.77M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 66.38K. ההיצע במחזור של ICBX הוא 19.29B, עם היצע כולל של 100000000000. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 29.92M.

ICB Network (ICBX) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של ICB Networkהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.000003175-1.05%
30 ימים$ -0.0000899-23.11%
60 ימים$ +0.0000992+49.60%
90 ימים$ +0.0000992+49.60%
ICB Network שינוי מחיר היום

היום,ICBX רשם שינוי של $ -0.000003175 (-1.05%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

ICB Network שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.0000899 (-23.11%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

ICB Network שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,ICBX ראה שינוי של $ +0.0000992 (+49.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

ICB Network שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.0000992 (+49.60%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של ICB Network (ICBX)?

בדוק את ICB Network עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהICB Network (ICBX)

ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability.

ICB Network זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול ICB Networkההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקICBX את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים ICB Networkאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךICB Network לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

ICB Networkתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה ICB Network (ICBX) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות ICB Network (ICBX) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור ICB Network.

בדוק את ICB Network תחזית המחיר עכשיו‏!

ICB Network (ICBX) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של ICB Network (ICBX) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ICBX הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות ICB Network (ICBX)

מחפש איך לקנותICB Network? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש ICB Networkב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

ICBX למטבעות מקומיים

ICB Network מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של ICB Network, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרICB Network הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על ICB Network

כמה שווה ICB Network (ICBX) היום?
החי ICBXהמחיר ב USD הוא 0.0002992 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ICBX ל USD?
המחיר הנוכחי של ICBX ל USD הוא $ 0.0002992. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של ICB Network?
שווי השוק של ICBX הוא $ 5.77M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ICBX?
ההיצע במחזור של ICBX הוא 19.29B USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ICBX?
‏‏ICBX השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000884643643879396 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ICBX?
ICBX ‏‏רשם מחירATL של 0.000043342386939507 USD.
מהו נפח המסחר של ICBX?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ICBX הוא $ 66.38K USD.
האם ICBX יעלה השנה?
ICBX ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ICBX תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 21:13:54 (UTC+8)

ICB Network (ICBX) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

ICBX-ל-USD מחשבון

סְכוּם

ICBX
ICBX
USD
USD

1 ICBX = 0.0002992 USD

