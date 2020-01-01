ICB Network (ICBX) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי ICB Network (ICBX), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

ICB Network (ICBX) מידע ICBX is a fast, scalable, and EVM-compatible Layer‑1 blockchain with strong PoS security, DAO governance, and interoperability. It supports a wide range of applications with a growing ecosystem and clear roadmap toward sustainability. אתר רשמי: https://www.icb.network/ מסמך לבן: https://docs.icb.network/developer-docs/white-paper סייר בלוקים: https://icbscan.io/tx/0x989dfbba2edec8c8f78cb3b1f4e2bae310b7c70a90c722d3fd4c3a778b98bb81 קנה ICBXעכשיו!

ICB Network (ICBX) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור ICB Network (ICBX), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 5.22M $ 5.22M $ 5.22M ההיצע הכולל: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B אספקה במחזור: $ 19.29B $ 19.29B $ 19.29B FDV (שווי מדולל מלא): $ 27.08M $ 27.08M $ 27.08M שיא כל הזמנים: $ 0.0004873 $ 0.0004873 $ 0.0004873 שפל כל הזמנים: $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 $ 0.000043342386939507 מחיר נוכחי: $ 0.0002708 $ 0.0002708 $ 0.0002708 למידע נוסף על ICB Network (ICBX) מחיר

ICB Network (ICBX) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של ICB Network (ICBX) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של ICBX אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות ICBXהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את ICBXטוקניומיקה, חקרו אתICBXהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות ICBX מעוניין להוסיף את ICB Network (ICBX) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת ICBX, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות ICBX ב-MEXC עכשיו!

ICB Network (ICBX) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של ICBXעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה ICBX עכשיו את היסטוריית המחירים!

ICBX חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן ICBX עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו ICBX משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה ICBXעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

