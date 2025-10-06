iShares Gold Trust מחיר היום

מחיר iShares Gold Trust (IAUON) בזמן אמת היום הוא $ 75.81, עם שינוי של 1.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IAUON ל USD הוא $ 75.81 לכל IAUON.

iShares Gold Trust כרגע מדורג במקום #1088 לפי שווי שוק של $ 9.06M, עם היצע במחזור של 119.52K IAUON. ב‑24 השעות האחרונות, IAUON סחר בין $ 75.5 (נמוך) ל $ 77.18 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 82.53676920433921, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 66.2823140111318.

ביצועים לטווח קצר, IAUON נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -2.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.34K.

iShares Gold Trust (IAUON) מידע שוק

דירוג No.1088 שווי שוק $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M נפח (24 שעות) $ 61.34K$ 61.34K $ 61.34K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 9.06M$ 9.06M $ 9.06M אספקת מחזור 119.52K 119.52K 119.52K אספקה כוללת 119,516.9716074 119,516.9716074 119,516.9716074 בלוקצ'יין ציבורי ETH

שווי השוק הנוכחי של iShares Gold Trust הוא $ 9.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.34K. ההיצע במחזור של IAUON הוא 119.52K, עם היצע כולל של 119516.9716074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.06M.