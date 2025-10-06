ExchangeDEX+
מחיר iShares Gold Trust בזמן אמת היום הוא 75.81 USD.IAUON שווי השוק הוא 9,060,581.617556994 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר IAUON ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על IAUON

IAUON מידע על מחיר

מה זה IAUON

IAUON אתר רשמי

IAUON טוקניומיקה

IAUON תחזית מחיר

IAUON היסטוריה

IAUON מדריך קנייה

iShares Gold Trust סֵמֶל

iShares Gold Trust מְחִיר(IAUON)

1 IAUON ל USDמחיר חי:

$75.81
-1.03%1D
USD
iShares Gold Trust (IAUON) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 13:50:37 (UTC+8)

iShares Gold Trust מחיר היום

מחיר iShares Gold Trust (IAUON) בזמן אמת היום הוא $ 75.81, עם שינוי של 1.03% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ IAUON ל USD הוא $ 75.81 לכל IAUON.

iShares Gold Trust כרגע מדורג במקום #1088 לפי שווי שוק של $ 9.06M, עם היצע במחזור של 119.52K IAUON. ב‑24 השעות האחרונות, IAUON סחר בין $ 75.5 (נמוך) ל $ 77.18 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 82.53676920433921, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 66.2823140111318.

ביצועים לטווח קצר, IAUON נע ב +0.34% בשעה האחרונה ו -2.60% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 61.34K.

iShares Gold Trust (IAUON) מידע שוק

No.1088

$ 9.06M
$ 61.34K
$ 9.06M
119.52K
119,516.9716074
ETH

שווי השוק הנוכחי של iShares Gold Trust הוא $ 9.06M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 61.34K. ההיצע במחזור של IAUON הוא 119.52K, עם היצע כולל של 119516.9716074. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.06M.

iShares Gold Trust היסטוריית המחירים USD

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 75.5
24 שעות נמוך
$ 77.18
גבוה 24 שעות

$ 75.5
$ 77.18
$ 82.53676920433921
$ 66.2823140111318
+0.34%

-1.03%

-2.60%

-2.60%

iShares Gold Trust (IAUON) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של iShares Gold Trustהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.789-1.03%
30 ימים$ -2.38-3.05%
60 ימים$ +6.9+10.01%
90 ימים$ +25.81+51.62%
iShares Gold Trust שינוי מחיר היום

היום,IAUON רשם שינוי של $ -0.789 (-1.03%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

iShares Gold Trust שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -2.38 (-3.05%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

iShares Gold Trust שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,IAUON ראה שינוי של $ +6.9 (+10.01%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

iShares Gold Trust שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +25.81 (+51.62%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של iShares Gold Trust (IAUON)?

בדוק את iShares Gold Trust עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

תחזית מחיר עבור iShares Gold Trust

iShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IAUON הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
iShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של iShares Gold Trust עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

כלי MEXC
לפרויקציות תרחישים בזמן אמת ולניתוח מותאם אישית יותר, המשתמשים יכולים להשתמש בכלי תחזית המחיר ובתובנות השוק מבוססות ה-AI של MEXC.
הצהרת סיכום: תרחישים אלו הם להמחשה ולצורכי חינוך; מטבעות קריפטו תנודתיים—בצע את המחקר שלך לפני קבלת החלטות.
רוצה לדעת לאיזה מחיר iShares Gold Trust יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור IAUON תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על iShares Gold Trust תחזית מחיר.

כיצד לקנות & להשקיע ב iShares Gold Trust

מוכן להתחיל עם iShares Gold Trust? קניית IAUON מהירה וידידותית למתחילים ב‑MEXC. תוכל להתחיל לסחור מיד לאחר הרכישה הראשונה שלך. למידע נוסף, עיין במדריך המלא שלנו על כיצד לקנות iShares Gold Trust. להלן סקירה מהירה בחמישה שלבים שתעזור לך להתחיל את iShares Gold Trust (IAUON) מסע הקנייה שלך.

שלב 1

הירשם לחשבון והשלם את KYC

ראשית, הירשם לחשבון והשלם את KYC ב-MEXC. אתה יכול לעשות זאת באתר הרשמי של MEXC או באפליקציית MEXC באמצעות מספר הטלפון או כתובת הדוא"ל שלך.
שלב 2

הוסף USDT, USDC או USDE לארנק שלך

USDT, USDC ו-USDE מקלים על המסחר ב-MEXC. אתה יכול לקנות USDT, USDC ו-USDE באמצעות העברה בנקאית, OTC או מסחר P2P.
שלב 3

עבור לדף מסחר ספוט

באתר של MEXC, לחץ על ספוט בסרגל העליון וחפש את האסימונים המועדפים עליך.
שלב 4

בחר את האסימונים שלך

עם יותר מ-119.52K אסימונים זמינים, אתה יכול בקלות לקנות ביטקוין, אתריום ואסימונים פופולריים.
שלב 5

השלם את הרכישה שלך

הזן את כמות האסימונים או את השווי במטבע המקומי שלך. לחץ על קנה, וiShares Gold Trustיזוכה מיידית בארנק שלך.
איך לקנות iShares Gold Trust (IAUON) מדריך

מה אפשר לעשות עם iShares Gold Trust

החזקת iShares Gold Trust מאפשרת לך לפתוח יותר אפשרויות מעבר לרכישה והחזקה בלבד. אתה יכול לסחור ב-BTC במאות שווקים, להרוויח פרסים פסיביים דרך מוצרי חיסכון והימור גמישים, או להשתמש בכלי מסחר מקצועיים כדי להגדיל את הנכסים שלך. בין אם אתה מתחיל, מקצועי או משקיע מנוסה, MEXC מקלה עליך למקסם את הפוטנציאל הקריפטו שלך. להלן ארבע הדרכים הטובות ביותר למצות את הפוטנציאל של טוקני הביטקוין שלך

מסחר עם עמלות נמוכות במיוחד ב‑MEXC

קנייה של iShares Gold Trust (IAUON) ב MEXC פירושה יותר ערך לכספך. כאחת מפלטפורמות הקריפטו עם העמלות הנמוכות ביותר בשוק, MEXC עוזרת לך להפחית עלויות מהעסקה הראשונה שלך.

עמלות מסחר ספוט:
עמלות מסחר בחוזים עתידיים:
בדוק את התחרותיות ב MEXC עמלות המסחר

בנוסף, ניתן לסחור בטוקנים ספוט נבחרים ללא כל עמלות באמצעות פסטיבל ללא עמלות של MEXC.

מה זהiShares Gold Trust (IAUON)

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares Gold Trust מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של iShares Gold Trust, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרiShares Gold Trust הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על iShares Gold Trust

כמה שווה 1 iShares Gold Trust ב-2030?
אם iShares Gold Trust תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של iShares Gold Trust מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
iShares Gold Trust (IAUON) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

חדשות חמות

למה הרבה אנשים עדיין מפסידים כסף במהלך רבע עלייה?

October 6, 2025

עליית הרשתות השכבתיות של הביטקוין: הבנת הטכנולוגיה שעושה מהפך בעתיד הביטקוין ב-2025

October 6, 2025

אלטקוין ב-2025: כשה-TOTAL3 מגיע לשיאים חדשים אבל התיק שלך לא זז

October 5, 2025
הצג עוד

גלה עוד על iShares Gold Trust

IAUON USDT (מסחר בחוזים עתידיים)

פתח פוזיציה לונג או שורט ב IAUON עם מינוף. חקור מסחר בחוזים עתידיים של IAUON USDT ב-MEXC ונצל את תנודות השוק.

סחור ב iShares Gold Trust (IAUON) בשווקים של MEXC

חקור את שוקי הספוט והחוזים העתידיים, צפה ב iShares Gold Trust מחיר בזמן אמת, בנפח המסחר, וסחור ישירות.

זוגות
מחיר
שינוי 24 שעות
נפח 24 שעות
/USDTIAUON
$75.81
-0.99%
0.00% (USDT)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

