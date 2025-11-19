IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר (USD)

קבל IShares Gold Trust תחזיות מחיר של לשנים 2026, 2027, 2028, 2030 ועוד. חזה כמה IAUON יגדל בחמש השנים הקרובות או יותר. תחזית מיידית של תרחישי מחירים עתידיים בהתבסס על מגמות השוק והתחושות בשוק.

הזן מספר בין 100 ל 1,000 כדי לחזות את המחיר של IShares Gold Trust % לְחַשֵׁב *כתב ויתור: כל תחזיות המחירים מבוססות על קלט מהמשתמש. $76.49 $76.49 $76.49 +0.10% USD מַמָשִׁי נְבוּאָה IShares Gold Trust תחזית מחירים עבור 2050-2025 (USD) IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2025 (השנה) על פי התחזית שלך, IShares Gold Trust ייתכן שנראה צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 76.49 בשנת 2025. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2026 (השנה הבאה) על פי התחזית שלך, IShares Gold Trust ייתכן שנראה צמיחה של 5.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 80.3145 בשנת 2026. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2027 (בעוד שנתיים) על פי מודול תחזית המחירים, מחירו העתידי הצפוי בשנת 2027 של IAUON הוא $ 84.3302 עם 10.25% שיעור צמיחה. IShares Gold Trust (IAUON) חזית מחיר לשנת 2028 (בעוד 3 שנים) על פי מודול תחזית המחירים, המחיר העתידי הצפוי בשנת 2028 של IAUON הוא $ 88.5467 עם 15.76% שיעור צמיחה. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2029 (בעוד 4 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2029 של IAUON הוא $ 92.9740 עם 21.55% שיעור צמיחה. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים) על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של IAUON הוא $ 97.6227 עם 27.63% שיעור צמיחה. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים) בשנת 2040, המחיר של IShares Gold Trust עשוי לראות צמיחה של 107.89%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 159.0172. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר לשנת 2050 (בעוד 25 שנים) בשנת 2050, המחיר של IShares Gold Trust עשוי לראות צמיחה של 238.64%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ 259.0222. שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2025 $ 76.49 0.00%

2026 $ 80.3145 5.00%

2027 $ 84.3302 10.25%

2028 $ 88.5467 15.76%

2029 $ 92.9740 21.55%

2030 $ 97.6227 27.63%

2031 $ 102.5039 34.01%

2032 $ 107.6291 40.71% שָׁנָה מחיר צְמִיחָה 2033 $ 113.0105 47.75%

2034 $ 118.6610 55.13%

2035 $ 124.5941 62.89%

2036 $ 130.8238 71.03%

2037 $ 137.3650 79.59%

2038 $ 144.2333 88.56%

2039 $ 151.4449 97.99%

2040 $ 159.0172 107.89% הצג עוד לטווח קצר IShares Gold Trust תחזית מחירים להיום, מחר, השבוע ו-30 יום תאריך תחזית מחיר צְמִיחָה November 19, 2025(הַיוֹם) $ 76.49 0.00%

November 20, 2025(מחר) $ 76.5004 0.01%

November 26, 2025(השבוע) $ 76.5633 0.10%

December 19, 2025(30 ימים) $ 76.8043 0.41% IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחירים להיום המחיר החזוי עבורIAUONב November 19, 2025(הַיוֹם) , הוא $76.49 . תחזית זו משקפת את התוצאה המחושבת של אחוז הצמיחה המסופק ומעניקה למשתמשים תמונת מצב של תנועות מחירים פוטנציאליות להיום. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחירים למחר עבור November 20, 2025(מחר), תחזית המחירים עבורIAUON , בשימוש 5% שיעור צמיחה שנתי , היא $76.5004 . תוצאות אלו מציעות תחזית משוערת לערך הטוקן בהתבסס על הפרמטרים שנבחרו. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחירים להשבוע לפיNovember 26, 2025(השבוע) , תחזית המחיר עבורIAUON , בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתי, היא $76.5633 . תחזית שבועית זו מחושבת על בסיס אותו אחוז צמיחה כדי לספק מושג על מגמות מחירים פוטנציאליות בימים הקרובים. IShares Gold Trust (IAUON) תחזית מחיר ל 30 ימים בהסתכלות על 30 הימים הקרובים, המחיר החזוי עבורIAUON הוא $76.8043 . תחזית זו נגזרת בשימוש 5% בשיעור צמיחה שנתית כדי להעריך היכן עשוי להיות הערך של הטוקן לאחר חודש.

סטטיסטיקת מחירים נוכחית IShares Gold Trust מחיר נוכחי $ 76.49$ 76.49 $ 76.49 שינוי מחיר (24 שעות) +0.10% שווי שוק $ 9.14M$ 9.14M $ 9.14M אספקת מחזור 119.52K 119.52K 119.52K נפח (24 שעות) $ 63.37K$ 63.37K $ 63.37K נפח (24 שעות) -- המחיר IAUON העדכני הוא $ 76.49. יש לו שינוי של +0.10% ב 24 שעות, עם נפח מסחר של $ 63.37Kב 24 שעות. בנוסף, IAUON יש כמות במעגל של 119.52K ושווי שוק כולל של $ 9.14M. צפה IAUON במחיר חי

איך לקנות IShares Gold Trust (IAUON)

IShares Gold Trust מחיר היסטורי על פי הנתונים העדכניים שנאספו בIShares Gold Trustדף המחירים החי , המחיר הנוכחי שלIShares Gold Trust הוא 76.49USD. היצע במחזור של IShares Gold Trust(IAUON) הוא 0.00 IAUON , מה שמעניק לו שווי שוק של $9.14M . תְקוּפָה לשנות(%) לשנות(USD) גָבוֹהַ נָמוּך 24 שעות -0.00% $ -0.170000 $ 76.97 $ 75.45

7 ימים -0.01% $ -1 $ 79.88 $ 75.45

30 ימים -0.02% $ -1.6299 $ 82.59 $ 73.23 ביצועים במשך 24 שעות ב-24 השעות האחרונות,IShares Gold Trust הראה תנועת מחירים של $-0.170000 , המשקפת -0.00% שינוי של בערך. ביצועים במשך 7 ימים במהלך 7 הימים האחרונים,IShares Gold Trust נסחר בשיא של $79.88 ושפל של $75.45 . נרשם שינוי במחיר של -0.01% . מגמה אחרונה זו מציגה אתIAUON הפוטנציאל של תנועה נוספת בשוק. ביצועים במשך 30 ימים בחודש האחרון,IShares Gold Trust חווה -0.02% שינוי, המשקף בערך $-1.6299 לערכו. זה מצביע על כך ש IAUON עשוי לחוות שינויים נוספים במחיר בעתיד הקרוב. בדוק את ההיסטוריה המלאה של IShares Gold Trust המחיר למגמות מפורטות ב MEXC צפה IAUON בהיסטוריית המחירים המלאה

איך IShares Gold Trust (IAUON) מודול חיזוי מחיר עובד? IShares Gold Trust מודול תחזית המחירים של הוא כלי ידידותי למשתמש שנועד לעזור לך להעריך מחירים עתידיים פוטנציאליים של IAUONעל בסיס הנחות הצמיחה שלך. בין אם אתה סוחר מנוסה או משקיע סקרן, המודול הזה מציע דרך פשוטה ואינטראקטיבית לחזות את הערך העתידי של הטוקן. 1. הזן את תחזית הצמיחה שלך התחל בהזנת אחוז הצמיחה הרצוי שלך, שיכול להיות חיובי או שלילי, בהתאם לתחזית השוק שלך. זה עשוי לשקף את הציפיות שלךIShares Gold Trust לגבי בשנה הקרובה, בחמש השנים הבאות, ואפילו בעשורים הבאים. 2. חשב את המחיר העתידי לאחר שהזנת את קצב הצמיחה, לחץ על כפתור 'חשב'. המודול יחשב באופן מיידי את המחיר העתידי החזוי של IAUON , וייתן לך הדמיה ברורה של האופן שבו התחזית שלך משפיעה על ערכו של האסימון לאורך זמן. 3. חקור תרחישים שונים ניתן להתנסות בשיעורי צמיחה שונים כדי לראות כיצד תנאי שוק שונים עשויים להשפיע על המחיר של IShares Gold Trust. גמישות זו מאפשרת לך לנתח תחזיות אופטימיות ושמרניות כאחד, מה שעוזר לך לקבל החלטות מושכלות יותר. 4. סנטימנט משתמשים ותובנות קהילה המודול גם משלב נתוני סנטימנט של משתמשים, ומאפשר לך להשוות את התחזיות שלך לאלו של משתמשים אחרים. קלט קולקטיבי זה מציע תובנה חשובה לגבי האופן שבו הקהילה תופסת את העתיד שלIAUON . אינדיקטורים טכניים לתחזית מחירים כדי לשפר את דיוק התחזית, המודול משתמש במגוון אינדיקטורים טכניים ונתוני שוק. אלה כוללים: ממוצעים נעים אקספוננציאליים (EMA): עוזר לעקוב אחר מגמת המחיר של הטוקן על ידי החלקת תנודות ומתן תובנה לגבי היפוכי מגמה פוטנציאליים. להקות בולינגר: מודד את התנודתיות של השוק ומזהה תנאים של קנייה יתרה או מכירה יתרה. אינדקס חוזק יחסי (RSI): מעריך את המומנטום שלIAUON כדי לקבוע אם הוא נמצא בשלב שורי או דובי. התכנסות/סטייה בממוצע נע (MACD): מעריך את העוצמה והכיוון של תנועות המחיר כדי לזהות נקודות כניסה ויציאה פוטנציאליות. על ידי שילוב אינדיקטורים אלה עם נתוני שוק בזמן אמת, המודול מספק תחזית מחירים דינמית, שעוזרת לך להשיג תובנות עמוקות יותר לגבי הפוטנציאל העתידי של IShares Gold Trust.

מדוע IAUON חיזוי מחירים חשוב?

IAUON תחזיות מחירים הן חיוניות מכמה סיבות, והמשקיעים עוסקים בהן למטרות שונות:

פיתוח אסטרטגיית השקעות: תחזיות עוזרות למשקיעים לגבש אסטרטגיות. על ידי הערכת מחירים עתידיים, הם יכולים להחליט מתי לקנות, למכור או להחזיק קריפטוגרפיים.

הערכת סיכונים: הבנת תנועות מחירים פוטנציאליות מאפשרת למשקיעים לאמוד את הסיכון הקשור לנכס קריפטו מסוים. זה חיוני בניהול והפחתת הפסדים פוטנציאליים.

ניתוח שוק: התחזיות כוללות לרוב ניתוח מגמות שוק, חדשות ונתונים היסטוריים. ניתוח מקיף זה מסייע למשקיעים להבין את הדינמיקה בשוק ואת הגורמים המשפיעים על שינויי המחירים.

פיזור תיק השקעות: על ידי חיזוי אילו מטבעות קריפטוגרפיים עשויים להניב ביצועים טובים, משקיעים יכולים לגוון את התיקים שלהם בהתאם, ולפזר סיכונים על פני נכסים שונים.

תכנון לטווח ארוך: משקיעים המחפשים רווחים לטווח ארוך מסתמכים על תחזיות כדי לזהות מטבעות קריפטוגרפיים עם פוטנציאל לצמיחה עתידית.

מוכנות פסיכולוגית: הכרת תרחישי מחיר אפשריים מכינה את המשקיעים מבחינה רגשית ופיננסית לתנודתיות בשוק.

מעורבות קהילתית: תחזיות מחירי קריפטו מעוררות לעתים קרובות דיונים בקהילת המשקיעים, מה שמוביל להבנה רחבה יותר ולחוכמה קולקטיבית לגבי מגמות בשוק.

