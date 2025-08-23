עוד על HUND

Hund on Sol סֵמֶל

Hund on Sol מְחִיר(HUND)

Hund on Sol (HUND) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:47:32 (UTC+8)

Hund on Sol (HUND) מידע על מחיר (USD)

Hund on Sol (HUND) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.001575. במהלך 24 השעות האחרונות, HUND נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.00155 לבין שיא של $ 0.001722, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HUNDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.058309264934050455, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000035172954125922.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HUND השתנה ב -0.82% במהלך השעה האחרונה, -4.66% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.01% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hund on Sol (HUND) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hund on Sol הוא $ 629.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 133.32K. ההיצע במחזור של HUND הוא 399.93M, עם היצע כולל של 399989401.59254706. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 629.98K.

Hund on Sol (HUND) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hund on Solהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00007698-4.66%
30 ימים$ -0.000706-30.96%
60 ימים$ -0.000227-12.60%
90 ימים$ -0.001603-50.45%
Hund on Sol שינוי מחיר היום

היום,HUND רשם שינוי של $ -0.00007698 (-4.66%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hund on Sol שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.000706 (-30.96%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hund on Sol שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HUND ראה שינוי של $ -0.000227 (-12.60%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hund on Sol שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.001603 (-50.45%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hund on Sol (HUND)?

בדוק את Hund on Sol עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hund on Solההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHUND את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hund on Solאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHund on Sol לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hund on Solתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hund on Sol (HUND) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hund on Sol (HUND) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hund on Sol.

בדוק את Hund on Sol תחזית המחיר עכשיו‏!

Hund on Sol (HUND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hund on Sol (HUND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hund on Sol (HUND)

מחפש איך לקנותHund on Sol? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hund on Solב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HUND למטבעות מקומיים

1 Hund on Sol(HUND) ל VND
41.446125
1 Hund on Sol(HUND) ל AUD
A$0.00240975
1 Hund on Sol(HUND) ל GBP
0.0011655
1 Hund on Sol(HUND) ל EUR
0.00133875
1 Hund on Sol(HUND) ל USD
$0.001575
1 Hund on Sol(HUND) ל MYR
RM0.006615
1 Hund on Sol(HUND) ל TRY
0.06455925
1 Hund on Sol(HUND) ל JPY
¥0.231525
1 Hund on Sol(HUND) ל ARS
ARS$2.114091
1 Hund on Sol(HUND) ל RUB
0.12711825
1 Hund on Sol(HUND) ל INR
0.137844
1 Hund on Sol(HUND) ל IDR
Rp25.40322225
1 Hund on Sol(HUND) ל KRW
2.187486
1 Hund on Sol(HUND) ל PHP
0.08922375
1 Hund on Sol(HUND) ל EGP
￡E.0.07640325
1 Hund on Sol(HUND) ל BRL
R$0.008505
1 Hund on Sol(HUND) ל CAD
C$0.0021735
1 Hund on Sol(HUND) ל BDT
0.1916145
1 Hund on Sol(HUND) ל NGN
2.40825375
1 Hund on Sol(HUND) ל COP
$6.3
1 Hund on Sol(HUND) ל ZAR
R.0.02767275
1 Hund on Sol(HUND) ל UAH
0.06528375
1 Hund on Sol(HUND) ל VES
Bs0.2205
1 Hund on Sol(HUND) ל CLP
$1.510425
1 Hund on Sol(HUND) ל PKR
Rs0.446544
1 Hund on Sol(HUND) ל KZT
0.842688
1 Hund on Sol(HUND) ל THB
฿0.05104575
1 Hund on Sol(HUND) ל TWD
NT$0.0479745
1 Hund on Sol(HUND) ל AED
د.إ0.00578025
1 Hund on Sol(HUND) ל CHF
Fr0.00126
1 Hund on Sol(HUND) ל HKD
HK$0.01230075
1 Hund on Sol(HUND) ל AMD
֏0.602973
1 Hund on Sol(HUND) ל MAD
.د.م0.014175
1 Hund on Sol(HUND) ל MXN
$0.029232
1 Hund on Sol(HUND) ל SAR
ريال0.00590625
1 Hund on Sol(HUND) ל PLN
0.005733
1 Hund on Sol(HUND) ל RON
лв0.00678825
1 Hund on Sol(HUND) ל SEK
kr0.014994
1 Hund on Sol(HUND) ל BGN
лв0.00263025
1 Hund on Sol(HUND) ל HUF
Ft0.53479125
1 Hund on Sol(HUND) ל CZK
0.03302775
1 Hund on Sol(HUND) ל KWD
د.ك0.000480375
1 Hund on Sol(HUND) ל ILS
0.005292
1 Hund on Sol(HUND) ל AOA
Kz1.43572275
1 Hund on Sol(HUND) ל BHD
.د.ب0.000593775
1 Hund on Sol(HUND) ל BMD
$0.001575
1 Hund on Sol(HUND) ל DKK
kr0.01003275
1 Hund on Sol(HUND) ל HNL
L0.0412335
1 Hund on Sol(HUND) ל MUR
0.071883
1 Hund on Sol(HUND) ל NAD
$0.02760975
1 Hund on Sol(HUND) ל NOK
kr0.01586025
1 Hund on Sol(HUND) ל NZD
$0.0026775
1 Hund on Sol(HUND) ל PAB
B/.0.001575
1 Hund on Sol(HUND) ל PGK
K0.0066465
1 Hund on Sol(HUND) ל QAR
ر.ق0.00571725
1 Hund on Sol(HUND) ל RSD
дин.0.1576575

Hund on Sol מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hund on Sol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHund on Sol הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hund on Sol

כמה שווה Hund on Sol (HUND) היום?
החי HUNDהמחיר ב USD הוא 0.001575 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HUND ל USD?
המחיר הנוכחי של HUND ל USD הוא $ 0.001575. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hund on Sol?
שווי השוק של HUND הוא $ 629.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HUND?
ההיצע במחזור של HUND הוא 399.93M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUND?
‏‏HUND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.058309264934050455 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUND?
HUND ‏‏רשם מחירATL של 0.000035172954125922 USD.
מהו נפח המסחר של HUND?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUND הוא $ 133.32K USD.
האם HUND יעלה השנה?
HUND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 22:47:32 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

HUND-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HUND
HUND
USD
USD

1 HUND = 0.001575 USD

מסחרHUND

USDTHUND
$0.001575
$0.001575$0.001575
-4.66%

