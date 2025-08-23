מה זהHund on Sol (HUND)

HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes.

Hund on Sol (HUND) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hund on Sol (HUND) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HUND הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

למובן מעמיק יותר של Hund on Sol, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hund on Sol כמה שווה Hund on Sol (HUND) היום? החי HUNDהמחיר ב USD הוא 0.001575 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HUND ל USD? $ 0.001575 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HUND ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של Hund on Sol? שווי השוק של HUND הוא $ 629.89K USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HUND? ההיצע במחזור של HUND הוא 399.93M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HUND? ‏‏HUND השיג מחיר שיא (ATH) של 0.058309264934050455 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HUND? HUND ‏‏רשם מחירATL של 0.000035172954125922 USD . מהו נפח המסחר של HUND? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HUND הוא $ 133.32K USD . האם HUND יעלה השנה? HUND ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HUND תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

