Hund on Sol (HUND) מידע HUND is a meme coin project launched on the Solana blockchain, drawing inspiration from the universally admired German Shepherd dog breed, renowned for its loyalty, intelligence, and versatility. The project aims to encapsulate these characteristics into a digital asset that fosters a community of enthusiasts and meme lovers, bridging the gap between cryptocurrency and digital art through a vibrant ecosystem centred around German Shepherd memes. אתר רשמי: https://hundonsol.com/ מסמך לבן: https://hundmemecoin.com/whitepaper/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/2XPqoKfJitk8YcMDGBKy7CMzRRyF2X9PniZeCykDUZev קנה HUNDעכשיו!

Hund on Sol (HUND) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hund on Sol (HUND), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 637.09K $ 637.09K $ 637.09K ההיצע הכולל: $ 399.99M $ 399.99M $ 399.99M אספקה במחזור: $ 399.93M $ 399.93M $ 399.93M FDV (שווי מדולל מלא): $ 637.18K $ 637.18K $ 637.18K שיא כל הזמנים: $ 0.029 $ 0.029 $ 0.029 שפל כל הזמנים: $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 $ 0.000035172954125922 מחיר נוכחי: $ 0.001593 $ 0.001593 $ 0.001593 למידע נוסף על Hund on Sol (HUND) מחיר

Hund on Sol (HUND) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hund on Sol (HUND) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HUND אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HUNDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HUNDטוקניומיקה, חקרו אתHUNDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HUND מעוניין להוסיף את Hund on Sol (HUND) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HUND, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HUND ב-MEXC עכשיו!

Hund on Sol (HUND) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HUNDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HUND עכשיו את היסטוריית המחירים!

HUND חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HUND עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HUND משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HUNDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

