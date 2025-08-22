עוד על HOSKY

Hosky Token סֵמֶל

Hosky Token מְחִיר(HOSKY)

1 HOSKY ל USDמחיר חי:

$0.000000073927
$0.000000073927$0.000000073927
-11.35%1D
USD
Hosky Token (HOSKY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:56:52 (UTC+8)

Hosky Token (HOSKY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.000000073927
$ 0.000000073927$ 0.000000073927
24 שעות נמוך
$ 0.000000084583
$ 0.000000084583$ 0.000000084583
גבוה 24 שעות

$ 0.000000073927
$ 0.000000073927$ 0.000000073927

$ 0.000000084583
$ 0.000000084583$ 0.000000084583

$ 0.000000469432894668
$ 0.000000469432894668$ 0.000000469432894668

$ 0.000000004215354442
$ 0.000000004215354442$ 0.000000004215354442

-0.72%

-11.35%

-8.20%

-8.20%

Hosky Token (HOSKY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000073927. במהלך 24 השעות האחרונות, HOSKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000073927 לבין שיא של $ 0.000000084583, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOSKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000469432894668, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000004215354442.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOSKY השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -11.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hosky Token (HOSKY) מידע שוק

No.923

$ 16.86M
$ 16.86M$ 16.86M

$ 2.34K
$ 2.34K$ 2.34K

$ 73.93M
$ 73.93M$ 73.93M

228.00T
228.00T 228.00T

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

1,000,000,000,000,001
1,000,000,000,000,001 1,000,000,000,000,001

22.79%

ADA

שווי השוק הנוכחי של Hosky Token הוא $ 16.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.34K. ההיצע במחזור של HOSKY הוא 228.00T, עם היצע כולל של 1000000000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.93M.

Hosky Token (HOSKY) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hosky Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00000000946499-11.35%
30 ימים$ -0.00000000296-3.85%
60 ימים$ +0.00000003171+75.11%
90 ימים$ +0.000000017182+30.27%
Hosky Token שינוי מחיר היום

היום,HOSKY רשם שינוי של $ -0.00000000946499 (-11.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hosky Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000296 (-3.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hosky Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOSKY ראה שינוי של $ +0.00000003171 (+75.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hosky Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000017182 (+30.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hosky Token (HOSKY)?

בדוק את Hosky Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHosky Token (HOSKY)

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

Hosky Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hosky Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHOSKY את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hosky Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHosky Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hosky Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hosky Token (HOSKY) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hosky Token (HOSKY) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hosky Token.

בדוק את Hosky Token תחזית המחיר עכשיו‏!

Hosky Token (HOSKY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hosky Token (HOSKY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOSKY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hosky Token (HOSKY)

מחפש איך לקנותHosky Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hosky Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Hosky Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hosky Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHosky Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hosky Token

כמה שווה Hosky Token (HOSKY) היום?
החי HOSKYהמחיר ב USD הוא 0.000000073927 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOSKY ל USD?
המחיר הנוכחי של HOSKY ל USD הוא $ 0.000000073927. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hosky Token?
שווי השוק של HOSKY הוא $ 16.86M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOSKY?
ההיצע במחזור של HOSKY הוא 228.00T USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOSKY?
‏‏HOSKY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.000000469432894668 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOSKY?
HOSKY ‏‏רשם מחירATL של 0.000000004215354442 USD.
מהו נפח המסחר של HOSKY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOSKY הוא $ 2.34K USD.
האם HOSKY יעלה השנה?
HOSKY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOSKY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:56:52 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

