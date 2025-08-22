Hosky Token (HOSKY) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.000000073927. במהלך 24 השעות האחרונות, HOSKY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.000000073927 לבין שיא של $ 0.000000084583, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOSKYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.000000469432894668, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000000004215354442.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOSKY השתנה ב -0.72% במהלך השעה האחרונה, -11.35% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hosky Token (HOSKY) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של Hosky Token הוא $ 16.86M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 2.34K. ההיצע במחזור של HOSKY הוא 228.00T, עם היצע כולל של 1000000000000001. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 73.93M.
Hosky Token (HOSKY) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hosky Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.00000000946499
-11.35%
30 ימים
$ -0.00000000296
-3.85%
60 ימים
$ +0.00000003171
+75.11%
90 ימים
$ +0.000000017182
+30.27%
Hosky Token שינוי מחיר היום
היום,HOSKY רשם שינוי של $ -0.00000000946499 (-11.35%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hosky Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00000000296 (-3.85%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hosky Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOSKY ראה שינוי של $ +0.00000003171 (+75.11%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hosky Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.000000017182 (+30.27%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.
