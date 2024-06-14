HOSKY

Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes.

שֵׁםHOSKY

דירוגNo.1049

שווי שוק$0.00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0.00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0.00%

אספקת מחזור227,999,999,999,931

מקסימום היצע1,000,000,000,000,001

אספקה כוללת1,000,000,000,000,001

שיעור מחזור0.2279%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.000000469432894668,2024-06-14

המחיר הנמוך ביותר0.000000004215354442,2024-08-06

בלוקצ'יין ציבוריADA

מגזר

מדיה חברתית

הצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

HOSKY/USDT
Hosky Token
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (HOSKY)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
HOSKY/USDT
Loading...