Hosky Token (HOSKY) מידע Hosky Token ($HOSKY) was created due to the lack of low-quality meme tokens on the Cardano Ecosystem. We saw that such a great need existed and are here to fill that gaping hole as any good boy would. We bring aboslutely nothing other than low-quality memes, no financial value, no promises of mastiff gains, no mind-beagle-ing technology , just doggo memes. אתר רשמי: https://hosky.io/ מסמך לבן: https://hosky.io/assets/Brown-Paw-per-v0.69-Revision-420.pdf סייר בלוקים: https://cardanoscan.io/token/f03c3a145fc45a873d999e0ef0b594d681a2238e קנה HOSKYעכשיו!

Hosky Token (HOSKY) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hosky Token (HOSKY), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 16.26M $ 16.26M $ 16.26M ההיצע הכולל: $ 1,000.00T $ 1,000.00T $ 1,000.00T אספקה במחזור: $ 228.00T $ 228.00T $ 228.00T FDV (שווי מדולל מלא): $ 71.32M $ 71.32M $ 71.32M שיא כל הזמנים: $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 $ 0.000000550002 שפל כל הזמנים: $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 $ 0.000000004215354442 מחיר נוכחי: $ 0.000000071324 $ 0.000000071324 $ 0.000000071324 למידע נוסף על Hosky Token (HOSKY) מחיר

Hosky Token (HOSKY) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hosky Token (HOSKY) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOSKY אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOSKYהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOSKYטוקניומיקה, חקרו אתHOSKYהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOSKY מעוניין להוסיף את Hosky Token (HOSKY) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOSKY, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HOSKY ב-MEXC עכשיו!

Hosky Token (HOSKY) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOSKYעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOSKY עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOSKY חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOSKY עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOSKY משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOSKYעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

