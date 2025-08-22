עוד על HOSICO

Hosico cat סֵמֶל

Hosico cat מְחִיר(HOSICO)

1 HOSICO ל USDמחיר חי:

-9.82%1D
USD
Hosico cat (HOSICO) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:23:01 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

+2.90%

-9.82%

-15.08%

-15.08%

Hosico cat (HOSICO) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.013723. במהלך 24 השעות האחרונות, HOSICO נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.013275 לבין שיא של $ 0.016567, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOSICOהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.07560010932805776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00878996393067848.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOSICO השתנה ב +2.90% במהלך השעה האחרונה, -9.82% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hosico cat (HOSICO) מידע שוק

No.1014

99.99%

SOL

שווי השוק הנוכחי של Hosico cat הוא $ 13.72M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 76.90K. ההיצע במחזור של HOSICO הוא 1000.00M, עם היצע כולל של 999998319.99. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 13.72M.

Hosico cat (HOSICO) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hosico catהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00149434-9.82%
30 ימים$ -0.029346-68.14%
60 ימים$ -0.004995-26.69%
90 ימים$ -0.00564-29.13%
Hosico cat שינוי מחיר היום

היום,HOSICO רשם שינוי של $ -0.00149434 (-9.82%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hosico cat שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.029346 (-68.14%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hosico cat שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOSICO ראה שינוי של $ -0.004995 (-26.69%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hosico cat שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00564 (-29.13%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hosico cat (HOSICO)?

בדוק את Hosico cat עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHosico cat (HOSICO)

A cat meme token on SOLANA.

Hosico cat זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hosico catההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHOSICO את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hosico catאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHosico cat לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hosico catתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hosico cat (HOSICO) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hosico cat (HOSICO) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hosico cat.

בדוק את Hosico cat תחזית המחיר עכשיו‏!

Hosico cat (HOSICO) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hosico cat (HOSICO) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOSICO הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hosico cat (HOSICO)

מחפש איך לקנותHosico cat? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hosico catב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HOSICO למטבעות מקומיים

1 Hosico cat(HOSICO) ל VND
361.120745
1 Hosico cat(HOSICO) ל AUD
A$0.02099619
1 Hosico cat(HOSICO) ל GBP
0.01015502
1 Hosico cat(HOSICO) ל EUR
0.01166455
1 Hosico cat(HOSICO) ל USD
$0.013723
1 Hosico cat(HOSICO) ל MYR
RM0.0576366
1 Hosico cat(HOSICO) ל TRY
0.56236854
1 Hosico cat(HOSICO) ל JPY
¥2.017281
1 Hosico cat(HOSICO) ל ARS
ARS$18.128083
1 Hosico cat(HOSICO) ל RUB
1.10936732
1 Hosico cat(HOSICO) ל INR
1.20144865
1 Hosico cat(HOSICO) ל IDR
Rp221.33867869
1 Hosico cat(HOSICO) ל KRW
19.05960024
1 Hosico cat(HOSICO) ל PHP
0.77740795
1 Hosico cat(HOSICO) ל EGP
￡E.0.66542827
1 Hosico cat(HOSICO) ל BRL
R$0.07451589
1 Hosico cat(HOSICO) ל CAD
C$0.01893774
1 Hosico cat(HOSICO) ל BDT
1.66954018
1 Hosico cat(HOSICO) ל NGN
20.98315315
1 Hosico cat(HOSICO) ל COP
$55.11239138
1 Hosico cat(HOSICO) ל ZAR
R.0.24083865
1 Hosico cat(HOSICO) ל UAH
0.56881835
1 Hosico cat(HOSICO) ל VES
Bs1.907497
1 Hosico cat(HOSICO) ל CLP
$13.17408
1 Hosico cat(HOSICO) ל PKR
Rs3.89074496
1 Hosico cat(HOSICO) ל KZT
7.34235392
1 Hosico cat(HOSICO) ל THB
฿0.44489966
1 Hosico cat(HOSICO) ל TWD
NT$0.41827704
1 Hosico cat(HOSICO) ל AED
د.إ0.05036341
1 Hosico cat(HOSICO) ל CHF
Fr0.0109784
1 Hosico cat(HOSICO) ל HKD
HK$0.10717663
1 Hosico cat(HOSICO) ל AMD
֏5.25371332
1 Hosico cat(HOSICO) ל MAD
.د.م0.123507
1 Hosico cat(HOSICO) ל MXN
$0.25579672
1 Hosico cat(HOSICO) ל SAR
ريال0.05146125
1 Hosico cat(HOSICO) ל PLN
0.04995172
1 Hosico cat(HOSICO) ל RON
лв0.05928336
1 Hosico cat(HOSICO) ל SEK
kr0.13050573
1 Hosico cat(HOSICO) ל BGN
лв0.02291741
1 Hosico cat(HOSICO) ל HUF
Ft4.66280094
1 Hosico cat(HOSICO) ל CZK
0.28790854
1 Hosico cat(HOSICO) ל KWD
د.ك0.004185515
1 Hosico cat(HOSICO) ל ILS
0.04624651
1 Hosico cat(HOSICO) ל AOA
Kz12.50947511
1 Hosico cat(HOSICO) ל BHD
.د.ب0.005173571
1 Hosico cat(HOSICO) ל BMD
$0.013723
1 Hosico cat(HOSICO) ל DKK
kr0.08741551
1 Hosico cat(HOSICO) ל HNL
L0.35926814
1 Hosico cat(HOSICO) ל MUR
0.62631772
1 Hosico cat(HOSICO) ל NAD
$0.24056419
1 Hosico cat(HOSICO) ל NOK
kr0.13846507
1 Hosico cat(HOSICO) ל NZD
$0.0233291
1 Hosico cat(HOSICO) ל PAB
B/.0.013723
1 Hosico cat(HOSICO) ל PGK
K0.05791106
1 Hosico cat(HOSICO) ל QAR
ر.ق0.04981449
1 Hosico cat(HOSICO) ל RSD
дин.1.37394676

Hosico cat מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hosico cat, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

האתרHosico cat הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hosico cat

כמה שווה Hosico cat (HOSICO) היום?
החי HOSICOהמחיר ב USD הוא 0.013723 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOSICO ל USD?
המחיר הנוכחי של HOSICO ל USD הוא $ 0.013723. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hosico cat?
שווי השוק של HOSICO הוא $ 13.72M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOSICO?
ההיצע במחזור של HOSICO הוא 1000.00M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOSICO?
‏‏HOSICO השיג מחיר שיא (ATH) של 0.07560010932805776 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOSICO?
HOSICO ‏‏רשם מחירATL של 0.00878996393067848 USD.
מהו נפח המסחר של HOSICO?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOSICO הוא $ 76.90K USD.
האם HOSICO יעלה השנה?
HOSICO ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOSICO תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 20:23:01 (UTC+8)

Hosico cat (HOSICO) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

HOSICO-ל-USD מחשבון

סְכוּם

HOSICO
HOSICO
USD
USD

1 HOSICO = 0.013723 USD

