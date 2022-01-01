Hosico cat (HOSICO) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hosico cat (HOSICO), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hosico cat (HOSICO) מידע A cat meme token on SOLANA. אתר רשמי: https://www.hosico.cat/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/9wK8yN6iz1ie5kEJkvZCTxyN1x5sTdNfx8yeMY8Ebonk קנה HOSICOעכשיו!

Hosico cat (HOSICO) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hosico cat (HOSICO), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M FDV (שווי מדולל מלא): $ 13.41M $ 13.41M $ 13.41M שיא כל הזמנים: $ 0.077 $ 0.077 $ 0.077 שפל כל הזמנים: $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 $ 0.00878996393067848 מחיר נוכחי: $ 0.013412 $ 0.013412 $ 0.013412 למידע נוסף על Hosico cat (HOSICO) מחיר

Hosico cat (HOSICO) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hosico cat (HOSICO) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOSICO אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOSICOהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOSICOטוקניומיקה, חקרו אתHOSICOהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HOSICO מעוניין להוסיף את Hosico cat (HOSICO) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HOSICO, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HOSICO ב-MEXC עכשיו!

Hosico cat (HOSICO) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOSICOעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOSICO עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOSICO חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOSICO עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOSICO משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOSICOעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

