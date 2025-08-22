HOPR Token (HOPR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06319. במהלך 24 השעות האחרונות, HOPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06301 לבין שיא של $ 0.06654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.97174497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.030108303598352832.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOPR השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -2.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
HOPR Token (HOPR) מידע שוק
שווי השוק הנוכחי של HOPR Token הוא $ 21.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.00K. ההיצע במחזור של HOPR הוא 341.17M, עם היצע כולל של 394545361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.19M.
HOPR Token (HOPR) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של HOPR Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0014047
-2.17%
30 ימים
$ +0.00113
+1.82%
60 ימים
$ +0.02777
+78.40%
90 ימים
$ +0.01464
+30.15%
HOPR Token שינוי מחיר היום
היום,HOPR רשם שינוי של $ -0.0014047 (-2.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
HOPR Token שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00113 (+1.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
HOPR Token שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOPR ראה שינוי של $ +0.02777 (+78.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
HOPR Token שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01464 (+30.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HOPR Token (HOPR)?
HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.
HOPR Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HOPR Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHOPR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HOPR Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHOPR Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
HOPR Tokenתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה HOPR Token (HOPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HOPR Token (HOPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HOPR Token.
הבנת הטוקנומיקה של HOPR Token (HOPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.