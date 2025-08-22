עוד על HOPR

HOPR Token סֵמֶל

HOPR Token מְחִיר(HOPR)

1 HOPR ל USDמחיר חי:

$0.06333
$0.06333$0.06333
-2.17%1D
USD
HOPR Token (HOPR) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:13:18 (UTC+8)

HOPR Token (HOPR) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.06301
$ 0.06301$ 0.06301
24 שעות נמוך
$ 0.06654
$ 0.06654$ 0.06654
גבוה 24 שעות

$ 0.06301
$ 0.06301$ 0.06301

$ 0.06654
$ 0.06654$ 0.06654

$ 0.97174497
$ 0.97174497$ 0.97174497

$ 0.030108303598352832
$ 0.030108303598352832$ 0.030108303598352832

-0.07%

-2.17%

-6.32%

-6.32%

HOPR Token (HOPR) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.06319. במהלך 24 השעות האחרונות, HOPR נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.06301 לבין שיא של $ 0.06654, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HOPRהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.97174497, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.030108303598352832.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HOPR השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, -2.17% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-6.32% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

HOPR Token (HOPR) מידע שוק

No.869

$ 21.56M
$ 21.56M$ 21.56M

$ 58.00K
$ 58.00K$ 58.00K

$ 63.19M
$ 63.19M$ 63.19M

341.17M
341.17M 341.17M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

394,545,361
394,545,361 394,545,361

34.11%

ETH

שווי השוק הנוכחי של HOPR Token הוא $ 21.56M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 58.00K. ההיצע במחזור של HOPR הוא 341.17M, עם היצע כולל של 394545361. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 63.19M.

HOPR Token (HOPR) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של HOPR Tokenהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0014047-2.17%
30 ימים$ +0.00113+1.82%
60 ימים$ +0.02777+78.40%
90 ימים$ +0.01464+30.15%
HOPR Token שינוי מחיר היום

היום,HOPR רשם שינוי של $ -0.0014047 (-2.17%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

HOPR Token שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ +0.00113 (+1.82%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

HOPR Token שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HOPR ראה שינוי של $ +0.02777 (+78.40%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

HOPR Token שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ +0.01464 (+30.15%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של HOPR Token (HOPR)?

בדוק את HOPR Token עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHOPR Token (HOPR)

HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain.

HOPR Token זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול HOPR Tokenההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHOPR את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HOPR Tokenאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHOPR Token לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HOPR Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה HOPR Token (HOPR) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות HOPR Token (HOPR) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור HOPR Token.

בדוק את HOPR Token תחזית המחיר עכשיו‏!

HOPR Token (HOPR) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HOPR Token (HOPR) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HOPR הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HOPR Token (HOPR)

מחפש איך לקנותHOPR Token? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HOPR Tokenב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HOPR למטבעות מקומיים

HOPR Token מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HOPR Token, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHOPR Token הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HOPR Token

כמה שווה HOPR Token (HOPR) היום?
החי HOPRהמחיר ב USD הוא 0.06319 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HOPR ל USD?
המחיר הנוכחי של HOPR ל USD הוא $ 0.06319. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של HOPR Token?
שווי השוק של HOPR הוא $ 21.56M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HOPR?
ההיצע במחזור של HOPR הוא 341.17M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HOPR?
‏‏HOPR השיג מחיר שיא (ATH) של 0.97174497 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HOPR?
HOPR ‏‏רשם מחירATL של 0.030108303598352832 USD.
מהו נפח המסחר של HOPR?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HOPR הוא $ 58.00K USD.
האם HOPR יעלה השנה?
HOPR ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HOPR תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 19:13:18 (UTC+8)

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

