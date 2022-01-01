HOPR Token (HOPR) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HOPR Token (HOPR), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HOPR Token (HOPR) מידע HOPR is a Layer 0 metadata privacy protection protocol that can be used to connect devices and the cloud, and realize private transactions on the chain. אתר רשמי: https://hoprnet.org/ מסמך לבן: https://docs.hoprnet.org/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0xf5581dfefd8fb0e4aec526be659cfab1f8c781da קנה HOPRעכשיו!

HOPR Token (HOPR) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HOPR Token (HOPR), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 20.86M $ 20.86M $ 20.86M ההיצע הכולל: $ 394.55M $ 394.55M $ 394.55M אספקה במחזור: $ 341.17M $ 341.17M $ 341.17M FDV (שווי מדולל מלא): $ 61.13M $ 61.13M $ 61.13M שיא כל הזמנים: $ 1.688 $ 1.688 $ 1.688 שפל כל הזמנים: $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 $ 0.030108303598352832 מחיר נוכחי: $ 0.06113 $ 0.06113 $ 0.06113 למידע נוסף על HOPR Token (HOPR) מחיר

HOPR Token (HOPR) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HOPR Token (HOPR) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HOPR אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HOPRהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HOPRטוקניומיקה, חקרו אתHOPRהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

HOPR Token (HOPR) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HOPRעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HOPR עכשיו את היסטוריית המחירים!

HOPR חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HOPR עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HOPR משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HOPRעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

