Hoodrat מחיר היום

מחיר Hoodrat (HOODRAT) בזמן אמת היום הוא ₪ 0.0035432, עם שינוי של 8.84% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ HOODRAT ל ILS הוא ₪ 0.0035432 לכל HOODRAT.

Hoodrat כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של --, עם היצע במחזור של -- HOODRAT. ב‑24 השעות האחרונות, HOODRAT סחר בין ₪ 0.0028718 (נמוך) ל ₪ 0.0044711 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על --, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה --.

ביצועים לטווח קצר, HOODRAT נע ב -9.22% בשעה האחרונה ו +31.95% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל ₪ 102.99K.

Hoodrat (HOODRAT) מידע שוק

שווי שוק ---- -- נפח (24 שעות) ₪ 102.99K₪ 102.99K ₪ 102.99K שווי שוק מדולל לחלוטין ₪ 0.00₪ 0.00 ₪ 0.00 אספקת מחזור ---- -- אספקה כוללת ---- -- בלוקצ'יין ציבורי ROBINHOOD

שווי השוק הנוכחי של Hoodrat הוא --, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של ₪ 102.99K. ההיצע במחזור של HOODRAT הוא --, עם היצע כולל של --. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא --.