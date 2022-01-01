Helium Network Token (HNT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Helium Network Token (HNT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Helium Network Token (HNT) מידע Helium is a decentralized network of wireless Hotspots that create public, long-range wireless coverage for LoRaWAN-enabled IoT devices. Hotspots produce and are compensated with HNT, the native cryptocurrency of the Helium blockchain. Today, the Helium blockchain and its hundreds of thousands of Hotspots provide access to the largest LoRaWAN Network in the world. אתר רשמי: https://www.helium.com/ מסמך לבן: http://docs.helium.com/ סייר בלוקים: https://solscan.io/token/hntyVP6YFm1Hg25TN9WGLqM12b8TQmcknKrdu1oxWux קנה HNTעכשיו!

Helium Network Token (HNT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Helium Network Token (HNT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 489.34M $ 489.34M $ 489.34M ההיצע הכולל: $ 185.99M $ 185.99M $ 185.99M אספקה במחזור: $ 185.99M $ 185.99M $ 185.99M FDV (שווי מדולל מלא): $ 586.71M $ 586.71M $ 586.71M שיא כל הזמנים: $ 10.582 $ 10.582 $ 10.582 שפל כל הזמנים: $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 $ 0.253390913127 מחיר נוכחי: $ 2.631 $ 2.631 $ 2.631 למידע נוסף על Helium Network Token (HNT) מחיר

Helium Network Token (HNT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Helium Network Token (HNT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HNT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HNTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HNTטוקניומיקה, חקרו אתHNTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HNT מעוניין להוסיף את Helium Network Token (HNT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HNT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HNT ב-MEXC עכשיו!

Helium Network Token (HNT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HNTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HNT עכשיו את היסטוריית המחירים!

HNT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HNT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HNT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HNTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

