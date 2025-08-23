עוד על HINT

Hive Intelligence סֵמֶל

Hive Intelligence מְחִיר(HINT)

Hive Intelligence (HINT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 21:32:34 (UTC+8)

Hive Intelligence (HINT) מידע על מחיר (USD)

Hive Intelligence (HINT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005946. במהלך 24 השעות האחרונות, HINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005826 לבין שיא של $ 0.006331, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0418835281570032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00207862882740898.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HINT השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, +0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hive Intelligence (HINT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Hive Intelligence הוא $ 2.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 146.00K. ההיצע במחזור של HINT הוא 460.38M, עם היצע כולל של 999999996.6606125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95M.

Hive Intelligence (HINT) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hive Intelligenceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00002663+0.45%
30 ימים$ -0.001626-21.48%
60 ימים$ -0.001437-19.47%
90 ימים$ -0.00199-25.08%
Hive Intelligence שינוי מחיר היום

היום,HINT רשם שינוי של $ +0.00002663 (+0.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hive Intelligence שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001626 (-21.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hive Intelligence שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HINT ראה שינוי של $ -0.001437 (-19.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hive Intelligence שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00199 (-25.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hive Intelligence (HINT)?

בדוק את Hive Intelligence עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHive Intelligence (HINT)

Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.

Hive Intelligence זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hive Intelligenceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHINT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hive Intelligenceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHive Intelligence לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hive Intelligenceתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hive Intelligence (HINT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hive Intelligence (HINT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hive Intelligence.

בדוק את Hive Intelligence תחזית המחיר עכשיו‏!

Hive Intelligence (HINT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hive Intelligence (HINT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HINT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hive Intelligence (HINT)

מחפש איך לקנותHive Intelligence? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hive Intelligenceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

HINT למטבעות מקומיים

Hive Intelligence מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hive Intelligence, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHive Intelligence הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hive Intelligence

כמה שווה Hive Intelligence (HINT) היום?
החי HINTהמחיר ב USD הוא 0.005946 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HINT ל USD?
המחיר הנוכחי של HINT ל USD הוא $ 0.005946. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hive Intelligence?
שווי השוק של HINT הוא $ 2.74M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HINT?
ההיצע במחזור של HINT הוא 460.38M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HINT?
‏‏HINT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.0418835281570032 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HINT?
HINT ‏‏רשם מחירATL של 0.00207862882740898 USD.
מהו נפח המסחר של HINT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HINT הוא $ 146.00K USD.
האם HINT יעלה השנה?
HINT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HINT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Hive Intelligence (HINT) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

ניתוח מגמות ביטקוין BTC ואת’ריום ETH: רמות מפתח ותסריטים לעתיד

חשיבות בחינת ביטקוין ואת’ריום: שני מדדים מרכזיים בשוק ביטקוין (BTC) ואת’ריום (ETH) אינם רק שני מטבעות דיגיטליים; הם המדדים העיקריים של כל שוק הקריפטו. ניתוח ובחינת שני מטבעות אלה הם חיוניים לכל סוחר שמעוניין לפעול בשוק הזה.

August 23, 2025

מדריך סחר לפני השוק של MEXC ל-WLFI: איך לרכוש WLFI מראש?

מאמר זה הוא מדריך מקיף כיצד לרכוש את אסימון ה-WLFI (World Liberty Financial) בשוק הסחר לפני השוק של MEXC, המיועד לעזור למשקיעים לבצע השקעות מוקדמות בצורה בטוחה ויעילה תוך ידיעה מלאה.

August 23, 2025

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025
הצג עוד

