Hive Intelligence (HINT) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.005946. במהלך 24 השעות האחרונות, HINT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.005826 לבין שיא של $ 0.006331, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HINTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.0418835281570032, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.00207862882740898.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HINT השתנה ב -0.07% במהלך השעה האחרונה, +0.45% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-8.25% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hive Intelligence (HINT) מידע שוק
No.1718
$ 2.74M
$ 2.74M$ 2.74M
$ 146.00K
$ 146.00K$ 146.00K
$ 5.95M
$ 5.95M$ 5.95M
460.38M
460.38M 460.38M
999,999,996.6606125
999,999,996.6606125 999,999,996.6606125
BASE
שווי השוק הנוכחי של Hive Intelligence הוא $ 2.74M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 146.00K. ההיצע במחזור של HINT הוא 460.38M, עם היצע כולל של 999999996.6606125. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.95M.
Hive Intelligence (HINT) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hive Intelligenceהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ +0.00002663
+0.45%
30 ימים
$ -0.001626
-21.48%
60 ימים
$ -0.001437
-19.47%
90 ימים
$ -0.00199
-25.08%
Hive Intelligence שינוי מחיר היום
היום,HINT רשם שינוי של $ +0.00002663 (+0.45%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hive Intelligence שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.001626 (-21.48%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hive Intelligence שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HINT ראה שינוי של $ -0.001437 (-19.47%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hive Intelligence שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.00199 (-25.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hive Intelligence (HINT)?
Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly.
Hive Intelligence זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hive Intelligenceההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHINT את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hive Intelligenceאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHive Intelligence לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Hive Intelligenceתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Hive Intelligence (HINT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hive Intelligence (HINT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hive Intelligence.
הבנת הטוקנומיקה של Hive Intelligence (HINT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HINT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Hive Intelligence (HINT)
מחפש איך לקנותHive Intelligence? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hive Intelligenceב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.