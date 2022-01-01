Hive Intelligence (HINT) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hive Intelligence (HINT), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hive Intelligence (HINT) מידע Hive Intelligence is an infrastructure layer for AI agents, providing a unified API for real-time blockchain data. It eliminates data fragmentation, enabling AI agents to query and interact on-chain effortlessly. אתר רשמי: http://hiveintelligence.xyz מסמך לבן: http://docs.hiveintelligence.xyz סייר בלוקים: https://basescan.org//address/0x91dA780BC7f4B7Cf19ABE90411a2a296Ec5FF787 קנה HINTעכשיו!

Hive Intelligence (HINT) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hive Intelligence (HINT), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.66M $ 2.66M $ 2.66M ההיצע הכולל: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M אספקה במחזור: $ 460.38M $ 460.38M $ 460.38M FDV (שווי מדולל מלא): $ 5.78M $ 5.78M $ 5.78M שיא כל הזמנים: $ 0.04414 $ 0.04414 $ 0.04414 שפל כל הזמנים: $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 $ 0.00207862882740898 מחיר נוכחי: $ 0.005781 $ 0.005781 $ 0.005781 למידע נוסף על Hive Intelligence (HINT) מחיר

Hive Intelligence (HINT) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hive Intelligence (HINT) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HINT אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HINTהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HINTטוקניומיקה, חקרו אתHINTהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HINT מעוניין להוסיף את Hive Intelligence (HINT) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HINT, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HINT ב-MEXC עכשיו!

Hive Intelligence (HINT) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HINTעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HINT עכשיו את היסטוריית המחירים!

HINT חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HINT עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HINT משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HINTעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

