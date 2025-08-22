Hifi Finance (HIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09274. במהלך 24 השעות האחרונות, HIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09155 לבין שיא של $ 0.09707, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.6057193937436143, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06443662775542111.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIFI השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
Hifi Finance (HIFI) מידע שוק
No.1046
$ 13.15M
$ 13.15M$ 13.15M
$ 472.73K
$ 472.73K$ 472.73K
$ 15.47M
$ 15.47M$ 15.47M
141.82M
141.82M 141.82M
166,823,238.11266193
166,823,238.11266193 166,823,238.11266193
ETH
שווי השוק הנוכחי של Hifi Finance הוא $ 13.15M, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 472.73K. ההיצע במחזור של HIFI הוא 141.82M, עם היצע כולל של 166823238.11266193. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 15.47M.
Hifi Finance (HIFI) היסטוריית מחירים USD
עקוב אחר שינויי המחירים של Hifi Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:
תְקוּפָה
לשנות (USD)
לשנות (%)
הַיוֹם
$ -0.0023682
-2.48%
30 ימים
$ -0.00538
-5.49%
60 ימים
$ -0.00617
-6.24%
90 ימים
$ -0.02046
-18.08%
Hifi Finance שינוי מחיר היום
היום,HIFI רשם שינוי של $ -0.0023682 (-2.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.
Hifi Finance שינוי מחיר ל-30 יום
במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00538 (-5.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.
Hifi Finance שינוי מחיר ל-60 יום
הרחבת התצוגה ל-60 יום,HIFI ראה שינוי של $ -0.00617 (-6.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.
Hifi Finance שינוי מחיר ל-90 יום
בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02046 (-18.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.
רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hifi Finance (HIFI)?
Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.
Hifi Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hifi Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.
בנוסף, אתה יכול - לבדוקHIFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hifi Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.
המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHifi Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.
Hifi Financeתחזית מחיר (USD)
כמה יהיה Hifi Finance (HIFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hifi Finance (HIFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hifi Finance.
הבנת הטוקנומיקה של Hifi Finance (HIFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HIFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!
איך לקנות Hifi Finance (HIFI)
מחפש איך לקנותHifi Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hifi Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.
מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו.
שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.