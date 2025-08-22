עוד על HIFI

Hifi Finance סֵמֶל

Hifi Finance מְחִיר(HIFI)

Hifi Finance (HIFI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:56:01 (UTC+8)

Hifi Finance (HIFI) מידע על מחיר (USD)

Hifi Finance (HIFI) המחיר בזמן אמת של הוא $ 0.09274. במהלך 24 השעות האחרונות, HIFI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.09155 לבין שיא של $ 0.09707, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. HIFIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2.6057193937436143, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.06443662775542111.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, HIFI השתנה ב -0.05% במהלך השעה האחרונה, -2.48% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.43% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Hifi Finance (HIFI) מידע שוק

Hifi Finance (HIFI) היסטוריית מחירים USD

עקוב אחר שינויי המחירים של Hifi Financeהיום, 30 ימים, 60 ימים ו-90 ימים:

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0023682-2.48%
30 ימים$ -0.00538-5.49%
60 ימים$ -0.00617-6.24%
90 ימים$ -0.02046-18.08%
Hifi Finance שינוי מחיר היום

היום,HIFI רשם שינוי של $ -0.0023682 (-2.48%), המשקף את הפעילות האחרונה בשוק.

Hifi Finance שינוי מחיר ל-30 יום

במהלך 30 הימים האחרונים, המחיר השתנה ב $ -0.00538 (-5.49%), מה שמשקף את הביצועים קצרי הטווח של האסימון.

Hifi Finance שינוי מחיר ל-60 יום

הרחבת התצוגה ל-60 יום,HIFI ראה שינוי של $ -0.00617 (-6.24%), נותן פרספקטיבה רחבה יותר על הביצועים שלו.

Hifi Finance שינוי מחיר ל-90 יום

בהתבוננות במגמה של 90 ימים, המחיר השתנה ב $ -0.02046 (-18.08%), מה שמספק תובנה לגבי המסלול ארוך הטווח של האסימון.

רוצה לגשת להיסטוריית המחירים המלאה ולתנועות המחיר של Hifi Finance (HIFI)?

בדוק את Hifi Finance עמוד היסטוריית המחירים עכשיו.

מה זהHifi Finance (HIFI)

Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today.

Hifi Finance זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו. בין אם אתה משקיע ותיק או חדש בעולם המטבעות הקריפטו, MEXC מציעה ממשק ידידותי למשתמש ומגוון כלים לניהול Hifi Financeההשקעות שלך בצורה יעילה. למידע מפורט יותר על אסימון זה, אנו מזמינים אותך לבקר בדף ההיכרות של הנכס הדיגיטלי שלנו.

בנוסף, אתה יכול
- לבדוקHIFI את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים
על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים Hifi Financeאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHifi Finance לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

Hifi Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Hifi Finance (HIFI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Hifi Finance (HIFI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Hifi Finance.

בדוק את Hifi Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

Hifi Finance (HIFI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Hifi Finance (HIFI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HIFI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות Hifi Finance (HIFI)

מחפש איך לקנותHifi Finance? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש Hifi Financeב-MEXC על ידי ביצוע המדריך שלנו שלב אחר שלב כיצד לקנות. אנו מספקים לך הוראות מפורטות ומדריכי וידאו, המדגימים כיצד להירשם ל-MEXC ולהשתמש באפשרויות התשלום השונות הנוחות הזמינות.

Hifi Finance מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של Hifi Finance, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

נייר לבן
האתרHifi Finance הרשמי
חסום סייר

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על Hifi Finance

כמה שווה Hifi Finance (HIFI) היום?
החי HIFIהמחיר ב USD הוא 0.09274 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי HIFI ל USD?
המחיר הנוכחי של HIFI ל USD הוא $ 0.09274. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Hifi Finance?
שווי השוק של HIFI הוא $ 13.15M USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של HIFI?
ההיצע במחזור של HIFI הוא 141.82M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HIFI?
‏‏HIFI השיג מחיר שיא (ATH) של 2.6057193937436143 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HIFI?
HIFI ‏‏רשם מחירATL של 0.06443662775542111 USD.
מהו נפח המסחר של HIFI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HIFI הוא $ 472.73K USD.
האם HIFI יעלה השנה?
HIFI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HIFI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-25 17:56:01 (UTC+8)

Hifi Finance (HIFI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

חדשות חמות

מה זה אולטו פייננס? 5 דרכים להרוויח נקודות ולהתקדם במוסדי התחבורה

אולטו פייננס צצה כמוביל בגשר בין רשתות, boasting אבטחת רמת AA ומבצע 90% מעסקאות בין רשתות בפחות מ-30 שניות. מערכת הנקודות שלה מעודדת השתתפות משתמשים ומניחה את היסודות לאירועים עתידיים פוטנציאליים והזדמנויות לרווח כפול.

August 22, 2025

什么是Camp Network(CAMP)？为 AI 代理打造的自治 IP 区块链网络

Camp Network（CAMP）是面向“自治 IP”时代的 Layer-1 区块链，为 AI 代理提供用户自有身份与可变现数据，支持来源证明与代币激励。

August 21, 2025

איך לקנות YZY ב-MEXC: מדריך מפורט

מאמר זה מספק למשקיעים מדריך מערכת מהיר לרכישה ובן של YZY, הכולל לא רק את כל תהליך ההתקשרות, ההפקדות, המסחר בבורסה ובחוזים, אלא גם מציג שיטות מתקדמות כגון מסחר P2P והפקדות, כדי לסייע למשתמשים לנהל ולהגביר את נכסיהם בצורה גמישה. המאמר מדגיש גם אסטרטגיות של אבטחת חשבונות והגנה על החזקות ארוכות טווח, כדי לוודא שמשקיעים יכולים לשלב בין רווחיות לניהול סיכונים כאשר הם משתתפים בטרנד YZY.

August 21, 2025
הצג עוד

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.

