Hifi Finance (HIFI) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Hifi Finance (HIFI), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Hifi Finance (HIFI) מידע Hifi Lending Protocol allows anyone to borrow against their crypto. Buying and selling the tokenized debt enables fixed-rate lending and borrowing — something much needed in decentralized finance today. אתר רשמי: https://hifi.finance/ מסמך לבן: https://docs.hifi.finance/ סייר בלוקים: https://etherscan.io/token/0x4b9278b94a1112cad404048903b8d343a810b07e קנה HIFIעכשיו!

Hifi Finance (HIFI) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Hifi Finance (HIFI), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 12.75M $ 12.75M $ 12.75M ההיצע הכולל: $ 166.87M $ 166.87M $ 166.87M אספקה במחזור: $ 141.87M $ 141.87M $ 141.87M FDV (שווי מדולל מלא): $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M שיא כל הזמנים: $ 2.6371 $ 2.6371 $ 2.6371 שפל כל הזמנים: $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 $ 0.06443662775542111 מחיר נוכחי: $ 0.08986 $ 0.08986 $ 0.08986 למידע נוסף על Hifi Finance (HIFI) מחיר

Hifi Finance (HIFI) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Hifi Finance (HIFI) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HIFI אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HIFIהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HIFIטוקניומיקה, חקרו אתHIFIהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HIFI מעוניין להוסיף את Hifi Finance (HIFI) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HIFI, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HIFI ב-MEXC עכשיו!

Hifi Finance (HIFI) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HIFIעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HIFI עכשיו את היסטוריית המחירים!

HIFI חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HIFI עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HIFI משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HIFIעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

למה צריך לבחור ב־MEXC? MEXC היא אחת מבורסות הקריפטו המובילות בעולם, אותה סומכים מיליוני משתמשים ברחבי העולם. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC היא הדרך הקלה ביותר שלך לעולם הקריפטו. מעל 4,000 זוגות מסחר בשוקי ספוט וחוזים עתידיים הרישום המהיר ביותר של אסימונים בין CEXs #1 נזילות בענף כולו עמלות הנמוכות ביותר, מגובות בשירות לקוחות 24/7 שקיפות מלאה של מעל 100% במלאי האסימונים עבור כספי המשתמשים מחסומי כניסה נמוכים במיוחד: קנה קריפטו עם רק 1 USDT

קנה קריפטו עם רק 1 USDT : הדרך הכי קלה שלך לקריפטו! קנה עכשיו!