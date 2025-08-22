מה זהHAROLD (HAROLD)

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

HAROLD זמין ב-MEXC, ומספק לך את הנוחות של רכישה, החזקה, העברה והחזקה של האסימון ישירות בפלטפורמה שלנו.



- לבדוקHAROLD את זמינות ההימורים כדי לראות כיצד תוכל לזכות בתגמולים

על ההחזקות שלך.- לקרוא ביקורות וניתוחים HAROLDאודות בבלוג שלנו כדי להישאר מעודכן לגבי המגמות האחרונות בשוק ותובנות מומחים.

המשאבים המקיפים שלנו נועדו להפוך את חווית הקנייה שלךHAROLD לחלקה ומושכלת, כדי להבטיח שיש לך את כל הכלים והידע הדרושים כדי להשקיע בביטחון.

HAROLD (HAROLD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של HAROLD (HAROLD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על HAROLD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

איך לקנות HAROLD (HAROLD)

מחפש איך לקנותHAROLD? התהליך פשוט וללא בעיות! אתה יכול בקלות לרכוש HAROLDב-MEXC.

HAROLD למטבעות מקומיים

HAROLD מַשׁאָב

למובן מעמיק יותר של HAROLD, שקול לחקור משאבים נוספים כגון הלבנה, אתר רשמי ופרסומים אחרים:

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על HAROLD כמה שווה HAROLD (HAROLD) היום? החי HAROLDהמחיר ב USD הוא 0.002574 USD , מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר. מהו המחיר הנוכחי HAROLD ל USD? $ 0.002574 . בדוק את ממיר המחיר הנוכחי של HAROLD ל USD הוא. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים. מהו שווי השוק של HAROLD? שווי השוק של HAROLD הוא $ 2.03M USD . שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו. מהו ההיצע במחזור של HAROLD? ההיצע במחזור של HAROLD הוא 787.01M USD . מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של HAROLD? ‏‏HAROLD השיג מחיר שיא (ATH) של 0.04644192256997726 USD . מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של HAROLD? HAROLD ‏‏רשם מחירATL של 0.000243196545487044 USD . מהו נפח המסחר של HAROLD? נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור HAROLD הוא $ 1.04K USD . האם HAROLD יעלה השנה? HAROLD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את HAROLD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.

HAROLD (HAROLD) עדכונים חשובים מהתעשייה

