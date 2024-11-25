HAROLD

Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

שֵׁםHAROLD

דירוגNo.1472

שווי שוק$0,00

שווי שוק מדולל לחלוטין$0,00

נתח שוק%

נפח מסחר/שווי שוק (24 שעות)0,00%

אספקת מחזור787 005 431

מקסימום היצע1 000 000 000

אספקה כוללת999 993 177,5

שיעור מחזור0.787%

תאריך הנפקה--

המחיר שבו הנכס הונפק לראשונה--

שיא כל הזמנים0.04644192256997726,2024-12-28

המחיר הנמוך ביותר0.000243196545487044,2024-11-25

בלוקצ'יין ציבוריSOL

מבואWelcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor.

מגזר

מדיה חברתית

etfindex:mc_etfindex_sourceהצהרת סיכום: הנתונים נמסרו על ידי cmc ואינם מהווים ייעוץ השקעות.

MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
לְחַפֵּשׂ
מועדפים
HAROLD/USDT
HAROLD
----
--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (HAROLD)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
מידע
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מסחר בשוק
ספוט
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.MEXC היא הדרך הכי קלה שלך למטבעות דיגיטליים. חקור את בורסת המטבעות הקריפטו המובילה בעולם לקנייה, מסחר והרווחה של קריפטו. סחר בביטקוין BTC, Ethereum ETH ויותר מ-3,000 altcoins.
HAROLD/USDT
--
--
‎--
גבוה 24 שעות
--
24 שעות נמוך
--
נפח 24 שעות (HAROLD)
--
כמות של 24 שעות (USDT)
--
גרף
ספר הזמנות
מסחר בשוק
מידע
הוראות פתוחות（0）
היסטוריית הוראות
היסטוריית מסחר
עמדות (0)
Loading...