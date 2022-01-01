HAROLD (HAROLD) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי HAROLD (HAROLD), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

HAROLD (HAROLD) מידע Welcome to HAROLD, the memecoin inspired by the iconic internet sensation, Harold “Hide the Pain.” Our story is as unique as Harold’s smile. After the project’s original developer executed a rugpull, the resilient Harold community stepped up, took control, and turned the situation around. In true Harold fashion, we embraced the pain, hid it with a grin, and transformed HAROLD into a symbol of resilience and humor. אתר רשמי: https://harold.vip סייר בלוקים: https://solscan.io/token/3vgopg7xm3EWkXfxmWPUpcf7g939hecfqg18sLuXDzVt קנה HAROLDעכשיו!

HAROLD (HAROLD) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור HAROLD (HAROLD), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M ההיצע הכולל: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M אספקה במחזור: $ 787.01M $ 787.01M $ 787.01M FDV (שווי מדולל מלא): $ 3.44M $ 3.44M $ 3.44M שיא כל הזמנים: $ 0.03451 $ 0.03451 $ 0.03451 שפל כל הזמנים: $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 $ 0.000243196545487044 מחיר נוכחי: $ 0.003438 $ 0.003438 $ 0.003438 למידע נוסף על HAROLD (HAROLD) מחיר

HAROLD (HAROLD) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של HAROLD (HAROLD) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HAROLD אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HAROLDהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HAROLDטוקניומיקה, חקרו אתHAROLDהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

איך לקנות HAROLD מעוניין להוסיף את HAROLD (HAROLD) לפורטפוליו שלך? MEXC תומכת בשיטות שונות לרכישת HAROLD, כולל כרטיסי אשראי, העברות בנקאיות, ומסחר עמית לעמית. בין אם אתה מתחיל או מקצוען, MEXC עושה את רכישת הקריפטו לקלה ובטוחה. למד איך לקנות HAROLD ב-MEXC עכשיו!

HAROLD (HAROLD) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HAROLDעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HAROLD עכשיו את היסטוריית המחירים!

HAROLD חיזוי מחיר רוצה לדעת לאן HAROLD עשוי לפנות? דף חיזוי המחירים שלנו HAROLD משלב סנטימנט שוק, מגמות היסטוריות ואינדיקטורים טכניים כדי לספק תחזית עתידית. ראה HAROLDעכשיו את תחזית המחיר של האסימון!

