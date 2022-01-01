Haedal Protocol (HAEDAL) טוקנומיקה גלה תובנות מרכזיות לגבי Haedal Protocol (HAEDAL), כולל היצע האסימון, מודל ההפצה ונתוני שוק בזמן אמת. מַטְבֵּעַ USD

Haedal Protocol (HAEDAL) מידע Haedal is the ultimate place for users to stake and earn on Sui, building the prime liquid staking protocol powered by Hae3 products that extract revenue from Sui's trading flow to fuel the entire LST ecosystem. אתר רשמי: https://www.haedal.xyz/ מסמך לבן: https://haedal-protocol.gitbook.io/haedal-protocol-docs סייר בלוקים: https://suivision.xyz/coin/0x3a304c7feba2d819ea57c3542d68439ca2c386ba02159c740f7b406e592c62ea::haedal::HAEDAL קנה HAEDALעכשיו!

Haedal Protocol (HAEDAL) טוקנומיקה & ניתוח מחיר חקור נתוני טוקנומיקה ומחיר מרכזיים עבור Haedal Protocol (HAEDAL), כולל שווי שוק, פרטי היצע, FDV והיסטוריית מחירים. הבנת הערך הנוכחי של האסימון ואת מיקומו בשוק במבט חטוף. שווי שוק: $ 32.70M $ 32.70M $ 32.70M ההיצע הכולל: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B אספקה במחזור: $ 221.25M $ 221.25M $ 221.25M FDV (שווי מדולל מלא): $ 147.78M $ 147.78M $ 147.78M שיא כל הזמנים: $ 0.7 $ 0.7 $ 0.7 שפל כל הזמנים: $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 $ 0.08154305381497716 מחיר נוכחי: $ 0.14778 $ 0.14778 $ 0.14778 למידע נוסף על Haedal Protocol (HAEDAL) מחיר

Haedal Protocol (HAEDAL) טוקניומיקה: הסבר על מדדים מרכזיים ומקרי שימוש הבנת הטוקנומיקה של Haedal Protocol (HAEDAL) חיונית לניתוח הערך לטווח הארוך, הקיימות והפוטנציאל שלו. מדדים מרכזיים וכיצד הם מחושבים: ההיצע הכולל: המספר המקסימלי של HAEDAL אסימונים שנוצרו או שייווצרו אי פעם. אספקה במחזור: מספר האסימונים הזמינים כיום בשוק ובידיים ציבוריות. ההיצע המקסימלי: המקסימום הקבוע של כמות HAEDALהאסימונים שיכולה להתקיים בסך הכול. FDV (שווי מדולל מלא): מחושב כ־מחיר נוכחי × ההיצע המקסימלי, ומספק הערכה של שווי השוק הכולל אם כל האסימונים יהיו במחזור. שיעור האינפלציה: משקף כמה מהר האסימונים חדשים נכנסים לשוק, ומשפיע על המחסור ועל תנועת המחיר לטווח הארוך. למה המדדים האלה חשובים עבור סוחרים? היצע במחזור גבוה = נזילות גבוהה יותר. היצע מקסימלימוגבל + אינפלציהנמוכה = פוטנציאל לעליית ערך בטווח הארוך. הפצה אסימוניםשקופה = אמון גבוה יותר בפרויקט וסיכון נמוך יותר לשליטה ריכוזית. FDV גבוה עם שווי שוק נוכחי נמוך = אותות אפשריים של הערכת יתר. עכשיו כשאתם מבינים את HAEDALטוקניומיקה, חקרו אתHAEDALהמחיר בזמן אמת של אסימונים!

Haedal Protocol (HAEDAL) היסטוריית מחירים ניתוח היסטוריית המחירים של HAEDALעוזר למשתמשים להבין תנועות שוק בעבר, רמות מפתח של תמיכה והתנגדות, ודפוסי תנודתיות. בין אם אתה עוקב אחר שיאי כל הזמנים או מזהה מגמות, נתונים היסטוריים הם חלק חשוב בתחזית מחירים ובניתוח טכני. גלה HAEDAL עכשיו את היסטוריית המחירים!

